Wild TVR Scamander: скоро на дорогах обитания!

TVR часто ассоциируют с дикими автомобилями, вроде Sagaris или Cerbera Speed 12. Однако самая экстремальная модель компании, Scamander, оказалась не совсем обычным транспортным средством - это амфибия, которая впервые за многие годы готовится к прохождению техосмотра.

MOT расшифровывается как Министерство транспорта - организация, ответственная за соблюдение стандартов безопасности на дорогах Великобритании. Как оказалось, Scamander не подвергался обязательной сертификации в течение почти 12 лет из-за пребывания в гараже. Но нынешний владелец, сын основателя TVR Питера Уиллера, решил возродить этот уникальный автомобиль.

К нему присоединился Гарри Меткалф, поклонник TVR и автолюбитель. Эти два человека обнаружили прототип в сарае несколько месяцев назад и увидели потенциал в Scamander благодаря его хорошему состоянию. После недавнего обновления, проведенного Уиллером, автомобиль вновь готов к дорожным испытаниям - двигатель работает исправно, механизмы в порядке, добавлены зеркала и фары.

Для прохождения техосмотра Уилер решает преодолеть небольшой кросс по холмам и лесам. Их пункт назначения - испытательная станция, находящаяся примерно в 40 милях от места старта. Уилер предлагает Меткалфу присоединиться к нему, и вместе они отправляются в путь на амфибии Scamander.

Недавно на аукционе появился редкий TVR Griffith 1992 года выпуска в практически новом состоянии. Griffith с мощным V8 считается одним из наиболее значимых автомобилей, которые подняли популярность британской марки TVR в 1990-е годы.