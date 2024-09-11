Volkswagen отзывает ID.4 из-за электронных замков дверей, которые могут «неожиданно» отвисать.

Недавно компания Volkswagen объявила о массовом отзыве всех автомобилей ID.4, произведенных в США. Причиной стало возможное повреждение панели цепи для электрических дверных ручек, что может привести к неожиданному открыванию дверей.

Автомобили ID.4 имеют традиционный внешний вид дверных ручек, но они работают от электричества. Проблема заключается в том, что при вытягивании ручки активируется электрический механизм, открывающий дверь, и именно здесь возникает проблема.

Как сообщается, некоторые модели могут иметь проблемы с попаданием влаги в ручки, что затем проникает до платы цепи внутри. Это может вызвать сбои, включая открывание дверей. При этом водители должны услышать щелчок, похожий на звук блокировки или разблокировки двери.

В настоящее время Volkswagen разрабатывает исправление. Дилеры будут проверять дверные ручки ID.4 и заменять дефектные детали при необходимости. Кроме того, будет загружено новое программное обеспечение для "обновления параметров дверной ручки". Однако компания до сих пор работает над новыми деталями и программным обеспечением, поэтому Volkswagen не предоставил временные рамки для доступности исправления.

Уведомление дилеров о отзыве уже состоялось. Конкретное уведомление владельцев начнется 1 ноября, но если вы владеете одним из 98 806 автомобилей ID.4, собранных в США, или одним из 20 602 в Канаде, вы также попадаете под отзыв.

Этот случай не первый для Volkswagen. В прошлом году компания объявила об идентичном отзыве для 35 325 автомобилей, собранных на заводе компании в Цвиккау, Германия. Новый отзыв теперь включает в себя также автомобили ID.4, собранные в США.

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