VW предоставляет больше возможностей для торговли ценами на новые автомобили, отказавшись от прямых продаж

Группа Volkswagen прекратит продажу электромобилей VW, Skoda и Audi напрямую покупателям в краткосрочной и среднесрочной перспективе, виня медленное внедрение электромобилей в пересмотр.

VW - одна из многих компаний, откладывающих или отменяющих нестандартные модели продаж, при которых дилеры брали на себя пересмотренную роль "агентства", с контрактами на продажу между покупателями и производителями, а не между покупателями и дилерами, как было традиционно.

Ford, JLR и Stellantis также отошли от прямых продаж в последние месяцы, и на прошлой неделе мы сообщили, что Polestar в Великобритании теперь придерживается модели дилерства, после того как ранее продавал только напрямую.

Оригинальный мастер-план группы Volkswagen предполагал, что электромобили будут продаваться напрямую покупателям через дилеров, выступающих в качестве их агентов, или онлайн. Тем временем, она предполагала, что традиционный дилерский опыт будет сохранен для продажи автомобилей с внутренним сгоранием (ICE), хотя сектор ICE сокращался из-за уменьшения количества моделей и продаж.

Группа Volkswagen говорит, что модель агентства остается ее "ориентиром", но предполагает, что не слишком активное внедрение электромобилей в Европе заставило пересмотреть этот подход.

Пересмотр стратегии был объявлен перед Рождеством, когда компания заявила: "Хотя подход 'Прямо к клиенту' с Полным Агентством остается долгосрочной амбицией, изменяющиеся условия могут потребовать изменений в краткосрочной и среднесрочной перспективе, чтобы обеспечить наилучший опыт для клиентов."

Теперь VW говорит, что приняло решение приостановить продажи напрямую покупателям и "вернуться к оптовой модели".

Первыми, кого исключат из программы прямых продаж, будут электромобили Skoda, которые будут продаваться традиционным образом дилерами с 20 февраля. Электромобили под марками VW и Audi последуют в апреле, что, по всей видимости, увеличит возможность для торговли со стороны клиентов на рынке, который уже испытывает давление на снижение цен на электромобили.

Единственным исключением из решения группы Volkswagen является марка Cupra, автомобили которой продолжат продаваться только по методу продаж через агентов/напрямую.