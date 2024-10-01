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VW ID. Buzz получает в Европе базовую модель с минимальным набором опций

В Америке только сейчас начинают продавать ID. Buzz, но Volkswagen уже несколько лет продает свой ретро-оформленный электрический минивэн в Европе.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
01.10.2024, 09:22·3 мин
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Фото: Motor1.com

В Америке только сейчас начинают продавать ID. Buzz, но Volkswagen уже несколько лет продает свой ретро-оформленный электрический минивэн в Европе. В попытке сделать нулевой выброс семейного автомобиля более доступным, появился новый вариант Freestyle в качестве базовой комплектации. Изображения, взятые из немецкого конфигуратора, показывают, что вам придется сделать серьезные уступки.

Спартанская версия ID. Buzz оснащена 18-дюймовыми стальными дисками с передними шинами 235/60 R18 и задними шинами 255/55 R18. Это напоминает мне другой электромобиль от группы VW, построенный на той же платформе MEB, но с еще более крупными дисками. Несколько месяцев назад меня удивило, что Audi Q4 E-Tron имеет комплект 19-дюймовых дисков со славными колпаками. Если вам нужны легкосплавные диски, у VW есть несколько комплектов размером 19 дюймов, но они стоят около €2 500 ($2 800) дороже.

Этот белый цвет Candy White предлагается без дополнительной оплаты, но за дополнительные €1 035 ($1 150) можно выбрать металлический цвет Moon Silver. Независимо от выбора, у ID. Buzz Freestyle стандартные непокрашенные бамперы, которые выглядят так, будто вышли прямо из 1980-х. Говоря о вещах, вышедших из моды, VW дарит эти боковые наклейки совершенно бесплатно.

Интерьер также предсказуемо уныл с обычными тканевыми сиденьями, которые выглядят как остатки от базовой Golf Mk4. Вы все равно получаете огромный планшет с дисплеем 12,9 дюйма и беспроводные функции подключения Android Auto и Apple CarPlay. Другие приятные мелочи, включенные в стандартную комплектацию, варьируются от регулировки по высоте передних сидений до двухзонного автоматического климат-контроля.

В то время как в Америке продают только удлиненную версию, в Европе можно приобрести ID. Buzz с обычной колесной базой. Именно это мы видим здесь, с батарейным блоком на 59 кВтч между двумя осями. Заряд обеспечивается задним электромотором мощностью 170 лошадиных сил, примерно в два раза меньше, чем в спортивной версии GTX.

С моментом крутящего момента 229 фунт-футов бедняцкий ID. Buzz в Европе достигает 100 км/ч за 10,7 секунды и не может разогнаться быстрее 145 км/ч. Это не слишком быстро, но это ожидаемо, учитывая массу почти 2400 кг и только один электродвигатель. После разряда требуется 24 минуты для зарядки от 10% до 80% при использовании постоянного тока.

По цене €49 997 Freestyle дешевле предыдущего базового уровня комплектации (Pure) на немного более €4 000. По текущему курсу это составляет базовую цену $55 663. Это делает его почти на $6 000 дешевле, чем более приятная базовая версия ID. Buzz, доступная в США. Однако это не совсем справедливое сравнение, учитывая, что немцы платят 19% НДС.

Запуск ID. Buzz по цене ниже €50 000 в Германии тесно следует за выпуском ID.3 по цене ниже €30 000, компактного электрического хэтчбека, не предназначенного для Америки. VW, кажется, прилагает больше усилий для продажи электромобилей на охлаждающемся европейском рынке, запуская дополнительные доступные версии. Вероятно, компания беспокоится о соблюдении целей по выбросам воздуха, которые станут еще более строгими в 2025 году, поставив автопроизводителей на риск выплаты крупных штрафов в случае превышения определенного порога.

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