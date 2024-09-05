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"У VW есть 'один, может быть два года', чтобы изменить ситуацию, говорит финансовый директор"

Руководство Volkswagen Group встретилось с сотрудниками в среду. Финансовый директор и исполнительный директор компании доктор Арно Антлиц предупредил, что время на изменение курса подходит к концу в условиях снижения спроса.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
05.09.2024, 18:12·3 мин
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Фото: Motor1.com

Руководство Volkswagen Group встретилось с сотрудниками в среду. Финансовый директор и исполнительный директор компании доктор Арно Антлиц предупредил, что время на изменение курса подходит к концу в условиях снижения спроса. Продажи VW Group в Европе немного растут, но продажи электромобилей значительно снизились.

Доктор Арно Антлиц, финансовый директор и исполнительный директор Volkswagen Group, сообщил собравшимся на штаб-квартире компании в Вольфсбурге, что у компании есть "один, может быть два" года, чтобы изменить ситуацию с основной маркой автомобилей Volkswagen. Его слова последовали вскоре после сообщений о возможном закрытии двух заводов в Германии, что не имело место в 87-летней истории компании.

По информации Reuters, на встрече с руководством компании в среду присутствовало около 25 000 сотрудников, которые были довольно громкими относительно возможного закрытия заводов в стране. В 1990-х годах было заключено соглашение, гарантирующее стабильность рабочих мест сотрудников Volkswagen Group до 2029 года. Но руководство VW утверждает, что изменения на рынках Европы потребуют значительных сокращений затрат в условиях снижения спроса. Антлиц упомянул дефицит около 500 000 автомобилей и сказал, что продажи, вероятно, не восстановятся в постпандемийную эпоху.

Фото: Motor1.com

В ответ Совет работников Volkswagen жестко высказался в адрес руководства компании. По информации Euronews, председатель совета Даниэла Кавалло не стала обходить острых слов в ходе встречи, обвинив совет директоров в недостаточной концентрации на основном бизнесе и заставлении сотрудников платить за свои ошибки.

Посмотрев на последние статистические данные о продажах Volkswagen Group, ситуация не выглядит настолько уж плачевной, как утверждает Антлиц. Результаты второго квартала показывают, что европейский рынок немного вырос на 1,9 процента, а также продажи также растут в Южной Америке и США. Однако ситуация иная в Азии, где конкуренция с Китаем привела к снижению продаж VW Group на 8,2 процента. Особенно касаясь электромобилей, компания испытывает трудности во всей Европе, где продажи снизились на 15,2 процента. При активном продвижении VW Group в сторону электрических моделей в своем многообразии брендов, эти цифры указывают на сложное будущее.

Долгосрочное будущее Volkswagen в США остается неопределенным. Motor1 обратился к VW North America за комментарием и обновит эту статью, если появится новая информация. Тем временем, перезапуск бренда Scout Volkswagen идет по плану, а его новый электрический грузовик и внедорожник должны дебютировать 24 октября.

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