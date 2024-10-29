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Ситуация на вторичном рынке пикапов в России остается «в минусе»

На российском рынке подержанных легковых автомобилей продолжается положительная динамика, однако не все сегменты радуют ростом.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2024, 17:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На российском рынке подержанных легковых автомобилей продолжается положительная динамика, однако не все сегменты радуют ростом. По данным аналтического агентства «АВТОСТАТ», за первые 9 месяцев 2024 года вторичный автомобильный рынок увеличился на 1,3%. Однако, в категории пикапов отмечается небольшое снижение.

Эксперты отмечают, что с начала текущего года в России было приобретено 24 615 подержанных пикапов, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Более 27% от общего числа приобретенных пикапов пришлось на японского производителя Toyota, чьи подержанные автомобили нашли своих владельцев в количестве 6 592 единиц. Примерно каждая пятая покупка подержанного пикапа в этом году связана с японским брендом Mitsubishi (4 702 штуки), в то время как около 8% пришлось на отечественного производителя УАЗ (3 177 автомобилей).

Также стоит выделить компании Volkswagen, Great Wall, Nissan, Ford и SsangYong, чьи подержанные пикапы также преодолели отметку в 1 тысячу единиц за отчетный период.

Источник

Вторичный рынок (40)Автомобили с пробегом (39)Авторынок россии (121)Продажи (279)Марки-лидеры (59)Toyota (237)УАЗ (56)Сегмент pickup (6)Mitsubishi (59)

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