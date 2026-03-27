Рост вторичного рынка люксовых автомобилей в России практически отсутствует

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» сообщили, что за январь и февраль 2026 года в России было реализовано 327 автомобилей сегмента Luxury с пробегом. Этот показатель практически совпадает с результатами аналогичного периода 2025 года, когда было продано 326 таких машин, что отражает рост всего на 0,3%.

Среди премиальных брендов наибольшей популярностью у российских покупателей пользовались автомобили Bentley: их доля составила почти 38% от общего числа сделок, что эквивалентно 123 приобретённым экземплярам. Значительную часть рынка также заняли подержанные Rolls-Royce – 70 автомобилей, что составляет около 21% всех продаж в сегменте Luxury.

На вторичном рынке также были востребованы автомобили Lamborghini, продажи которых достигли 61 единицы. Немногим меньше, 59 автомобилей, было куплено марок Maserati. В течение первых двух месяцев года россияне приобрели 11 подержанных Ferrari и 3 автомобиля Aston Martin.

Несмотря на позитивные тенденции предыдущего года, по итогам января-февраля 2026 года половина премиальных брендов оказалась в минусе. Продажи подержанных Aston Martin снизились на 63%, Ferrari — на 52%, а объёмы перепродаж Bentley уменьшились почти на 12%.

В модельном рейтинге лидером вторичного рынка стал Lamborghini Urus, который вытеснил с первой позиции Bentley Continental GT, занимавшего лидерство в 2025 году. Континенталь GT занял второе место с результатом 51 проданный автомобиль. На третьей строчке оказались одновременно две модели — Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, каждая из которых была куплена 34 раза. Пятёрку лидеров замкнул Maserati Levante с показателем 32 автомобиля.