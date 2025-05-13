Рынок подержанных коммерческих автомобилей вырос на 1% в первом квартале

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», объем сделок на вторичном рынке легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в первом квартале текущего года достиг 82,8 тыс. машин. Это увеличение на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Подержанные автомобили марки GAZ занимают более 40% этого объема, что составляет 33,7 тыс. проданных единиц. На втором месте расположилась еще одна российская марка - УАЗ, с отставанием в почти пять раз меньше, продано 6,7 тыс. автотранспортных средств. В топ-5 популярных марок на рынке подержанных LCV также вошли Volkswagen из Германии (5,4 тыс. проданных штук), Ford из США (4,9 тыс. единиц) и Mercedes-Benz из Германии (4,9 тыс. машин). Эти пять производителей контролируют 67% общего объема рынка.

Среди наиболее востребованных моделей бывших в употреблении LCV за первые три месяца 2025 года лидирует GAZ 3302 с объемом продаж в 18 тыс. авто. На втором месте идет GAZ Gazelle NEXT (6,5 тыс. единиц), а Ford Transit занимает третью строчку рейтинга (4,5 тыс. проданных штук). Также в пятерку популярных моделей вошли GAZ 2705 (3,1 тыс. шт.) и LADA Largus VU (2,9 тыс. машин).

Информацию о текущем положении дел на рынке коммерческого транспорта и о перспективах его развития можно получить на специализированной конференции под названием «АВТОСТАТ Analytic time», назначенной на 28 мая. Для участия в мероприятии и получения дополнительной информации о регистрации можно посетить сайт: comauto.autostat.ru.