Главная Новости Фернандо Алонсо Врачи могут посоветовать Алонсо закончить карьеру
Новости

Врачи могут посоветовать Алонсо закончить карьеру

Фернандо Алонсо может завершить карьеру из-за обострения болей в запястье и шее, связанных с вибрациями мотора Honda и старыми травмами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.03.2026, 11:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Испанские СМИ сообщают о серьезных физических проблемах, с которыми сталкивается Фернандо Алонсо во время гонок. По информации издания, гонщик испытывает значительные боли за рулём, что может привести к рекомендации врачей завершить карьеру.

Причиной ухудшения состояния стали давние травмы и износ суставов, вызванный постоянными нагрузками. Наиболее остро Алонсо ощущает дискомфорт в левом запястье и шее, особенно при длительных заездах. Ситуация осложнилась после зимних тестов, когда из-за сильной вибрации двигателя Honda боль усилилась, и пока технические специалисты не решат эту проблему, состояние гонщика может только ухудшиться.

Эксперты отмечают, что уровень боли настолько высок, что способен сказаться на ближайших перспективах спортсмена. Уже сейчас обсуждается вероятность того, что сезон 2026 года может стать последним для Алонсо. При этом нет уверенности, что он сможет принять участие во всех гонках вплоть до финального этапа в Абу-Даби.

Источник

Фернандо Алонсо (226)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация