Врачи могут посоветовать Алонсо закончить карьеру

Испанские СМИ сообщают о серьезных физических проблемах, с которыми сталкивается Фернандо Алонсо во время гонок. По информации издания, гонщик испытывает значительные боли за рулём, что может привести к рекомендации врачей завершить карьеру.

Причиной ухудшения состояния стали давние травмы и износ суставов, вызванный постоянными нагрузками. Наиболее остро Алонсо ощущает дискомфорт в левом запястье и шее, особенно при длительных заездах. Ситуация осложнилась после зимних тестов, когда из-за сильной вибрации двигателя Honda боль усилилась, и пока технические специалисты не решат эту проблему, состояние гонщика может только ухудшиться.

Эксперты отмечают, что уровень боли настолько высок, что способен сказаться на ближайших перспективах спортсмена. Уже сейчас обсуждается вероятность того, что сезон 2026 года может стать последним для Алонсо. При этом нет уверенности, что он сможет принять участие во всех гонках вплоть до финального этапа в Абу-Даби.