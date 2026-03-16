Впервые за три года российские марки обогнали «китайцев» по объёму продаж

В феврале 2026 года на российском автомобильном рынке было продано 31,6 тыс. новых легковых автомобилей отечественных марок. По информации агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК», российские автопроизводители впервые с марта 2023 года вновь заняли лидирующие позиции по объему продаж.

За последние три года впервые российские бренды смогли обойти по продажам китайских конкурентов, чьи показатели в феврале 2026 года составили 31,1 тыс. реализованных автомобилей. До этого аналогичная ситуация наблюдалась лишь в феврале 2023 года, после чего первенство на рынке стабильно удерживали китайские марки.

Эксперты отмечают, что на рынке появились новые отечественные бренды. Модели некоторых из них представляют собой адаптированные версии китайских автомобилей. Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин поясняет: «Некоторые из новых брендов не только дебютировали на рынке, но и заняли лидирующие позиции. Примером тому служит TENET, который был представлен в 2025 году и уже вошел в тройку лидеров, в то время как Chery покинул десятку лучших. Также существуют все основания ожидать дальнейшего увеличения доли российских марок на рынке».

Совокупная доля отечественных и китайских автомобилей в феврале составила 78,3% от общего количества проданных новых легковых машин. Далее следуют японские и белорусские бренды с показателями 7,9% и 5,9% соответственно. Немецкие производители замыкают пятерку лидеров, их доля составляет 4,4%.

