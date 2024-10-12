В России появился самый дешевый в мире бензиновый V8: впереди планеты всей

В то время как за границей двигатель Ford Windsor объемом 4,67 литра стоит не менее 5 800 долларов США, в России двигатель ЗМЗ доступен за 250 000 – 300 000 рублей.

Санкции, введенные против России, оказались выгодными для отечественного авторынка, вернув в производство двигатель ЗМЗ-523. Его технические характеристики впечатляют: 298 Нм крутящего момента и 124 лошадиные силы.

Этот двигатель был разработан более 60 лет назад, однако его стоимость и надежность остаются актуальными и сегодня. Простая конструкция обеспечивает легкость в обслуживании. Кроме того, появился инжекторный вариант, предназначенный для работы на газе, что делает его еще более привлекательным.

Американский аналог ЗМЗ, двигатель Windsor, также имеет давние корни. В США нет аналога этому российскому двигателю. Он превосходит советский агрегат по мощности (365 л.с. и 289 Нм). Стоимость 5-литрового мотора в США варьируется от 5 800 до 6 300 долларов, причем в других странах, таких как Япония, Германия и Китай, цена еще выше.

Еще одним парадоксом является возможность приобретения тюнингованного двигателя в США, в том числе из каталога Ford Performance. За 23 000 долларов можно приобрести агрегат Megazilla объемом 7,3 литра, который развивает внушительные 868 Нм и 623 лошадиные силы.