Обновлённый Mitsubishi Pajero не будет «японским Range Rover»

В 2021 году компания Mitsubishi Motors завершила выпуск внедорожника Mitsubishi Pajero. Несмотря на это, интерес к модели на вторичном рынке остается высоким. Активный спрос спровоцировал слухи о возможном возвращении легендарного автомобиля.

Поводом для обсуждений стали официальные тизеры Mitsubishi. На опубликованных изображениях производитель анонсировал семь новых моделей, которые планируется представить в ближайшие годы. В этот перечень вошли обновленные Outlander, Eclipse Cross, а также новая модель Destinator.

Особое внимание привлек силуэт крупного внедорожника, размещенного в дальнем левом углу промо-материала. Отличительными чертами машины стали массивные покрышки и заметный дорожный просвет. Журналисты предположили, что речь идет о будущей версии Pajero. Представители Mitsubishi пока не прокомментировали эти догадки. Производитель не дал ни опровержения, ни подтверждения относительно данных слухов.



В определенный период обсуждалась идея возвращения Mitsubishi Pajero в формате гибридного внедорожника, схожего по концепции с Range Rover. Однако, по последним данным, компания может выбрать иной путь развития модели.

Как сообщает издание Best Car, на японском рынке новый Pajero будет представлен как импортная версия следующего поколения Pajero Sport/Montero Sport. Ожидается, что автомобиль не получит гибридной силовой установки, а первоначально будет оснащаться 2,4-литровым турбодизелем. В зависимости от региона продажи, модель будет носить разные имена: в Японии сохранится название Pajero, а для зарубежных рынков предусмотрено наименование Pajero Sport. Обновленный внедорожник станет флагманом в линейке Mitsubishi.

Как и пикап L200/Triton, новинка получит прочную лестничную раму, что повысит ее надежность и проходимость в сложных дорожных условиях. Не исключено, что публике автомобиль представят на выставке «Японской мобильности» в Токио, которая состоится в конце октября.

