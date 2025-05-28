В России возрождается легенда: воссоздают "Волгу" — всё идёт по плану

В России в настоящее время активно работают над возрождением культового советского автомобиля «Волга». Команда специалистов компании «ПЛА» усердно трудится над созданием новой модели.

Планы по возобновлению производства этого бренда были оглашены ещё в 2023 году, а в 2024 году уже были представлены первые прототипы будущего автомобиля. Планируется, что для создания новой «Волги» будут использованы обновленные платформы Changan (Китай).

Сборка автомобилей будет осуществляться на производственной площадке ГАЗа в Нижегородской области. К 2025 году планируется переход к полному циклу производства.

Предполагается, что в новой модели «Волги» будет установлен бензиновый турбированный двигатель мощностью 188 лошадиных сил. Общая сумма инвестиций в этот проект оценивается примерно в 60 миллиардов рублей, по данным издания Quto.ru. Пока информация о дизайне, комплектации и линейке моделей остается под секретом.

Точных сроков выпуска новой «Волги» на рынок пока не сообщается. Однако проект продолжает активно развиваться.

Напомним, что в июле 2024 года Минпромторг выразил поддержку проекту новой «Волги». Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Ранее мы рассказывали о причинах, по которым летающая модель «Волги» так и не поступила в серийное производство.

Фото: @gtnewstg