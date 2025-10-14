Главная Новости В России появился гибрид Voyah Passion EVR с льготой 925 000 рублей
Новости

В России появился гибрид Voyah Passion EVR с льготой 925 000 рублей

Гибридный Voyah Passion EVR с роскошным оснащением и увеличенным пробегом начал продажи в России, сборка ведется на заводе в Липецке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2025, 10:23·3 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Первый автомобиль Voyah Passion EVR покинул производственную линию и сразу был передан новому владельцу через дилерский центр "Авилон". Об этом сообщили представители компании "АВТОСТАТ". Игорь Назаров, руководитель отдела продаж, отметил, что модель доступна исключительно в премиальном исполнении, оснащенном богатым комплектом люксовых опций и ориентированном на самых требовательных клиентов.

Гибридная версия становится уникальным предложением бренда, поскольку полностью электрическая модификация отсутствует. Эксперты ожидают, что данная модель обеспечит примерно 10% от всех продаж Voyah в России и будет конкурировать с технологичными игроками рынка вроде Exlantix ES, предназначенными для успешной аудитории.

Продажи и локализация: новые преимущества

Старт продаж гибрида на увеличенный пробег состоялся в конце сентября. Производство налажено на заводе "Моторинвест" в Липецке, что открывает возможность участвовать в государственных программах субсидирования автокредитов наравне с другими моделями — минивэном Dream и кроссовером Free.

Покупатели могут рассчитывать на скидку до 35% для гибридных версий, что составляет до 925 тысяч рублей. Таким образом, стандартная цена автомобиля в 5,5 миллиона рублей с учетом льготы снижается до 4,6 миллиона, что делает покупку более выгодной для ценителей премиальных автомобилей.

Технические особенности: эффективность и динамика

Модель построена на инновационной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) от Voyah, сочетающей современные технологические решения и прочность. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом, включающим бензиновый турбированный мотор и два электродвигателя.

Ускорение с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Общий запас хода при полном баке и полностью заряженной батарее достигает 1 000 км по стандарту WLTP, из них 200 км автомобиль способен проехать исключительно на электротяге — идеальный сценарий для городских и загородных маршрутов.

Комфорт, безопасность и зимняя готовность

Voyah Passion EVR выделяется системой пневматической подвески Magic Carpet с возможностью индивидуальных настроек демпфирования и интеллектуальным полным приводом, что обеспечивает плавность и удобство езды в любых условиях. Безопасность пассажиров гарантируют фронтальные, боковые подушки, а также шторки безопасности, дополненные более чем 20 современными ассистентами водителя.

Российская адаптация и интеллектуальные функции

Для эксплуатации в российских условиях автомобиль получил зимний пакет: подогрев рулевого колеса, всех сидений, зеркал и заднего стекла. Пользователям также доступно специальное приложение на русском языке с современным уровнем защиты данных. Через него можно дистанционно управлять зарядкой, климатическими системами, а также запускать двигатель и отслеживать параметры автомобиля.

Ранее отмечалось, что Voyah Passion EVR способен задать новые стандарты в сегменте роскошных и технологичных автомобилей.

Источник, фото: avatars.mds.yandex.net.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация