В России появился гибрид Voyah Passion EVR с льготой 925 000 рублей

Первый автомобиль Voyah Passion EVR покинул производственную линию и сразу был передан новому владельцу через дилерский центр "Авилон". Об этом сообщили представители компании "АВТОСТАТ". Игорь Назаров, руководитель отдела продаж, отметил, что модель доступна исключительно в премиальном исполнении, оснащенном богатым комплектом люксовых опций и ориентированном на самых требовательных клиентов.

Гибридная версия становится уникальным предложением бренда, поскольку полностью электрическая модификация отсутствует. Эксперты ожидают, что данная модель обеспечит примерно 10% от всех продаж Voyah в России и будет конкурировать с технологичными игроками рынка вроде Exlantix ES, предназначенными для успешной аудитории.

Продажи и локализация: новые преимущества

Старт продаж гибрида на увеличенный пробег состоялся в конце сентября. Производство налажено на заводе "Моторинвест" в Липецке, что открывает возможность участвовать в государственных программах субсидирования автокредитов наравне с другими моделями — минивэном Dream и кроссовером Free.

Покупатели могут рассчитывать на скидку до 35% для гибридных версий, что составляет до 925 тысяч рублей. Таким образом, стандартная цена автомобиля в 5,5 миллиона рублей с учетом льготы снижается до 4,6 миллиона, что делает покупку более выгодной для ценителей премиальных автомобилей.

Технические особенности: эффективность и динамика

Модель построена на инновационной платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) от Voyah, сочетающей современные технологические решения и прочность. Автомобиль оснащен гибридным силовым агрегатом, включающим бензиновый турбированный мотор и два электродвигателя.

Ускорение с места до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Общий запас хода при полном баке и полностью заряженной батарее достигает 1 000 км по стандарту WLTP, из них 200 км автомобиль способен проехать исключительно на электротяге — идеальный сценарий для городских и загородных маршрутов.

Комфорт, безопасность и зимняя готовность

Voyah Passion EVR выделяется системой пневматической подвески Magic Carpet с возможностью индивидуальных настроек демпфирования и интеллектуальным полным приводом, что обеспечивает плавность и удобство езды в любых условиях. Безопасность пассажиров гарантируют фронтальные, боковые подушки, а также шторки безопасности, дополненные более чем 20 современными ассистентами водителя.

Российская адаптация и интеллектуальные функции

Для эксплуатации в российских условиях автомобиль получил зимний пакет: подогрев рулевого колеса, всех сидений, зеркал и заднего стекла. Пользователям также доступно специальное приложение на русском языке с современным уровнем защиты данных. Через него можно дистанционно управлять зарядкой, климатическими системами, а также запускать двигатель и отслеживать параметры автомобиля.

Ранее отмечалось, что Voyah Passion EVR способен задать новые стандарты в сегменте роскошных и технологичных автомобилей.

Источник, фото: avatars.mds.yandex.net.