Voyah обещает гарантийное обслуживание автомобилей, ввезенных в РФ неофициально

Условием является пробег не более 80 тысяч километров.

Россия, где действует официальный импортер Voyah, также включена в список стран, где будет действовать данная программа. По данным издания "Автопилот", компания предоставит заводскую гарантию на электрические и гибридные минивэны Voyah Dream и кроссоверы семейства Free при условии дополнительной покупки гарантийного пакета. Стоимость пакета начинается от 135 тысяч рублей и позволяет выбрать срок действия - 1 год или 3 года (или до пробега 100 тысяч километров).

Приобретая гарантию, владелец автомобиля получает обновление ПО, установку русифицированной версии, доступ к магазину Voyah Store с популярными приложениями, включая навигацию, а также услугу технической поддержки на дороге, включая ремонт шин и буксировку до ближайшей зарядной станции в случае разряда батареи.

В отношении дальнейших "серых схем" экспорта автомобилей, компания Voyah заявила о готовности бороться с каждым случаем несанкционированной деятельности. Согласно документу, изученному журналистами "Известий", за нелегальные продажи и экспорт автомобилей планируется штраф в размере 100 тысяч юаней за каждый такой случай. В случае выявления многократных нарушений, компания намерена немедленно прекратить сотрудничество с нарушителем.