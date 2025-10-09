Стоит ли покупать подержанный Voyah Free 2022-2023: анализ расходов на ремонт и обслуживание китайского кроссовера

Китайский кроссовер Voyah Free за короткое время привлёк внимание российских автолюбителей. Главная особенность этой модели — последовательный гибрид, который сочетает экологические номера и возможность передвигаться на электротяге без необходимости постоянной подзарядки. Салон отличается простором, комфортом, а динамика разгона способна удивить даже искушённых водителей.

Однако идеальных автомобилей не существует, и у Voyah Free тоже есть свои недостатки. Специалисты автосервиса MarsCars подробно рассказали о наиболее распространённых проблемах этого SUV, а также о нюансах с наличием запчастей. Представленный анализ поможет будущим владельцам более осознанно подойти к выбору.

Первые впечатления и общие плюсы

Voyah Free — большой и комфортабельный автомобиль, который радует динамичными характеристиками и современным гибридным приводом. Среди преимуществ выделяют просторный салон, высокий уровень удобства и быстрое ускорение. Отмечается, что поездки на электричестве возможны без необходимости регулярной подзарядки, а экологические номера становятся дополнительным бонусом.

Тем не менее, у этой модели есть и уязвимости, прежде всего связанные с электроникой и некоторыми механическими узлами. Эксперты советуют обратить внимание на эти аспекты при выборе автомобиля.

Проблемы с инверторами — от старых моделей к новым

Одной из наиболее значимых проблем стала работа инвертора — компонента, который преобразует ток аккумулятора для питания электродвигателя. В более ранних версиях автомобиля с асинхронными моторами SEP200 инвертор интегрирован в корпус двигателя и охлаждается антифризом. Со временем резиновые уплотнители теряют свои свойства, что приводит к просачиванию жидкости на высоковольтные элементы.

Результатом становятся постепенное намокание, снижение мощности, а в дальнейшем — короткое замыкание. Многие владельцы пытаются решить проблему перезагрузкой системы, но в итоге пластик внутри инвертора начинает проводить ток, и автомобиль может полностью выйти из строя. Стоимость замены инвертора оценивается примерно в 163 тысячи рублей, а работы по демонтажу двигателя обходятся в 84 тысячи рублей.

Такая ситуация характерна для дорестайлинговых машин, что специалисты считают недоработкой конструкторов. В обновлённых версиях, появившихся с 2024 года, инвертор стал компактнее и размещён под капотом. Однако уменьшение размеров привело к увеличению плотности компонентов, что повышает риски заводских дефектов — например, плохой контакт может вызвать перегрев и сбои.

Несмотря на высокую стоимость ремонта, такие случаи встречаются реже. Аналогичные трудности отмечаются у Li Auto при перегрузке системы. Задний инвертор, расположенный в багажнике и отвечающий за зарядку, практически не вызывает нареканий благодаря эффективному охлаждению.

Сырое ПО и датчики — электронные "сюрпризы"

Программное обеспечение автомобиля, по мнению специалистов, пока недостаточно доработано. Если оставить машину с батареей, заряженной на 20%, на месяц без движения, может потребоваться демонтаж аккумулятора для калибровки. Стоимость этой процедуры составляет около 25 тысяч рублей. Рекомендуется отключать "массу" на время длительной стоянки, однако производитель не спешит выпускать соответствующие обновления.

Проблемы доставляют и парктроники, которые часто выходят из строя при повышенной влажности или сильных вибрациях. Замена одного датчика обойдётся в 4 тысячи рублей, а работы по установке — от 1,5 до 7,5 тысячи рублей, в зависимости от необходимости снятия бампера. Бывают случаи, когда в ожидании комплектующих ломаются сразу несколько сенсоров подряд.

Плюсы подвески и обслуживания — что работает хорошо

Несмотря на ряд сложностей, пневмоподвеска Voyah Free заслужила положительные оценки. Её надёжность сравнима с европейскими аналогами, а компрессоры и клапаны редко выходят из строя. Замена датчиков стоит 4 тысячи рублей, а адаптация — 8 тысяч рублей, процедура выполняется быстро и просто.

В обслуживании основное внимание уделяется замене масел и фильтров. В сервисе используют продукцию Valvoline, отдавая предпочтение ей перед оригинальными китайскими маслами. Масло для двигателя (0w-20, 4 литра по цене 1,5 тысячи рублей за литр) рекомендуется менять каждые 10 тысяч километров из-за частых недопрогревов. Редуктор, испытывающий максимальные нагрузки (до 1040 Нм момента), требует первичного технического обслуживания за 15,5 тысячи рублей и регулярной замены масла каждые 10 тысяч километров для удаления абразива.

Задние тормозные колодки изнашиваются быстрее, их замена стоит 7 тысяч рублей. Система торможения в целом подходит для ежедневной эксплуатации, однако при интенсивном использовании рекуперации тормозные диски могут ржаветь, что требует профилактики.

Кузов, безопасность и итоговые советы

Кузов Voyah Free отличается прочностью, а запчасти доступны на рынке: дверь обойдётся в 62 тысячи рублей, крышка багажника — в 68 тысяч рублей. Даже при серьёзных повреждениях стоимость ремонта не превышает 241,5 тысячи рублей. Среднее техническое обслуживание стоит 24 тысячи рублей, а покраска — от 11 тысяч рублей.

Потенциальным покупателям подержанного Voyah Free рекомендуется тщательно проверять лакокрасочное покрытие, тормозную систему, электромоторы (особенно в моделях 2022–2023 годов выпуска) и состояние батареи. В целом автомобиль не отличается капризностью, однако электроника требует особого внимания. Модель подойдёт тем, кто ценит современные технологии и готов к возможным ремонтам.

Источник, фото: chinacardrive.ru