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Настоящее японское качество: ТОП-5 седанов с высокой надежностью на вторичном рынке

Машины, которые долгие годы будут верными спутниками на дорогах. Что известно о Honda Accord, Mazda 3, Toyota Corolla, Toyota Camry и Honda Civic.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 11:42·2 мин
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Фото: Tarantas.News

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Honda Accord

Автомобиль Accord известен своей надежностью и качеством. Особенно выделяют восьмое и девятое поколения, где установлены надежные моторы объемом 2,0 и 2,4 литра. При выборе необходимо избегать машин с повреждениями.

Mazda 3 I поколения (BK)

Первое поколение Mazda 3 имеет стильный дизайн. Особенно хорошо смотрится версия с двухлитровым двигателем и автоматической коробкой передач. Главное следить за состоянием кузова, так как даже надежный мотор не спасет от проблем, если коррозия уже началась.

Toyota Corolla (E140/E150)

Toyota Corolla давно пользуется заслуженным успехом как самый продаваемый автомобиль в мире. Модели с 1,6-литровым двигателем и механической или автоматической коробкой передач отличаются простотой конструкции, надежностью и долговечностью. Важно своевременно проводить техническое обслуживание.

Toyota Camry XV40

Toyota Camry XV40 – это не только надежность, но и комфорт. Особенно ценится версия с 3,5-литровым V6 двигателем. Эта модель преодолевает большие расстояния и обладает невысокими расходами на обслуживание, что делает ее одной из самых востребованных на вторичном рынке.

Honda Civic VIII

Civic восьмого поколения привлекает внимание своим стильным дизайном и техническими характеристиками. Однако, поиск хорошо сохраненной машины может быть сложным из-за возможного тюнинга и интенсивной эксплуатации. Но если удастся найти подходящий вариант, Civic порадует экономичностью и надежностью. Единственный недостаток – ограниченный обзор водителю.

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