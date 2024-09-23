Volvo отказывается создавать автомобили, визуально похожие на мышку Apple

Флориан Мокенхаупт говорит, что Volvo всегда будут моментально узнаваемыми.

Согласно единому дизайнерскому языку, который будет сохранен, поскольку покупатели класса люкс хотят видеть последовательность.

Некоторые автопроизводители были критикованы за чрезмерное стремление к аэродинамической эффективности, делая свои электромобили визуально похожими на блобы. Мерседес, это про вас. Чем более гладкая форма, тем больше расстояние, которое может преодолеть электромобиль. Однако в Volvo считают, что необходимо установить предел вниманию, уделяемому коэффициенту аэродинамического сопротивления при разработке новой модели.

В беседе с австралийским журналом Drive менеджер по экстерьеру Volvo Флориан Мокенхаупт заявил, что будущие модели Volvo получат преимущества за счет улучшенной аэродинамики, но предостерег, что основное внимание к аэродинамике в конечном итоге вредит как стилю, так и практичности:

"Это не столько эстетика, сколько создание автомобиля, который выглядит как мышь Apple, сопряжено с множеством других компромиссов. Мы знаем, что наши клиенты очень ценят комфорт, например."

Мокенхаупт говорит, что Volvo будет стремиться сделать свои автомобили более изящными, сохраняя единство дизайнерского языка во всей линейке. Следующее поколение моделей будет выглядеть более современно, но не будет полным отходом от текущих автомобилей, поскольку он считает, что люди, покупающие автомобили класса люкс, предпочитают последовательность. Он утверждает, что это совсем другая история среди автопроизводителей массового рынка, поскольку у некоторых брендов автомобили выглядят совершенно по-разному, когда стоят рядом друг с другом на выставочном зале.

Мокенхаупт обещает, что Volvo избежит стратегии "одна и та же колбаса, но разной длины", которую некоторые немецкие конкуренты все еще используют в 2024 году. В линейке компании есть одна модель, которая не совсем похожа на другие, в первую очередь потому, что это не совсем Volvo. Да, это EM90, переименованный микроавтобус, который изначально был Zeekr 009. Однако его влияние на общее восприятие Volvo ограничено, поскольку этот роскошный семейный автомобиль продается только в Китае.

Как сообщает Automotive News, генеральный директор Volvo Джим Роуэн и главный коммерческий директор Бьорн Аннвалл сообщили дилерам в США, что в ближайшие 24 месяца будет запущено 10 новых моделей следующего поколения или обновленных моделей. Две из них будут кроссовер EX60 и седан ES90, оба будут электромобилями, а также гибридом с длительным запасом хода. Они присоединятся к недавно запущенному EX90 и второму рестайлингу XC90.

Для глобальных рынков Volvo намерена запускать новое поколение автомобилей и обновленную модель ежегодно в течение восьми лет. Несмотря на то, что изначально было заявлено, что компания Geely планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году, теперь она надеется, что гибриды и электромобили составят от 90 до 100% продаж к концу десятилетия.