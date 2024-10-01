Volvo продолжает настаивать на запрете продаж новых бензиновых автомобилей в Европе

Шведская компания Volvo была одной из первых автопроизводителей, объявивших о постепенном уходе от двигателей внутреннего сгорания. Еще в начале 2021 года она пообещала полностью перейти на электрические двигатели к концу десятилетия. Однако ситуация изменилась, но шведы настаивают, что Европа все равно должна запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми двигателями к 2035 году.

Издание Bloomberg получило декларацию, подписанную Volvo и еще 49 компаниями, призывающую Европейский союз не менять установленную цель. По мнению генерального директора Джима Роуэна, наиболее эффективное мероприятие, которое автомобильная индустрия может предпринять для снижения выбросов на континенте, - это запрет на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания: "Электрификация - самое значительное действие, которое наша индустрия может предпринять для снижения своего углеродного следа".

Фото: Motor1.com

Volvo не единственная автомобильная компания, подписавшая эту декларацию. Rivian также хочет, чтобы ЕС придерживался своего плана устранения бензиновых и дизельных автомобилей к середине следующего десятилетия. Bloomberg указывает на то, что другие автопроизводители отказались подписать декларацию, но другие крупные компании вне автопрома это сделали, включая Uber и Ikea. В отчете не упоминается Tesla, хотя, как и Rivian, она продает только электромобили.

Важно отметить, что у этого запрета есть одно "но". Европейская комиссия хочет, чтобы автопроизводители прекратили продавать автомобили, выделяющие вредные выбросы, поэтому двигатели внутреннего сгорания не запрещены per se. Теоретически, это оставляет возможность для новых автомобилей, работающих на синтетическом топливе или даже на водороде. Германия потребовала это исключение, и ЕК обещала разработать правовой путь для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающих на углеродо-нейтральном топливе, чтобы они могли оставаться в обороте после 2034 года.

Тем временем Volvo отказалась от одного важного типа двигателей внутреннего сгорания и пообещала больше не возвращаться к ним. В конце марта с конвейера сошел последний дизельный автомобиль. К 2030 году планируется, что на долю автомобилей налогается 90-100% гибридов с бензиновыми двигателями и чисто электрических транспортных средств.

Фото: Motor1.com

Через шесть лет шведский бренд, принадлежащий Geely, считает, что останется лишь "ограниченное количество моделей с мягким гибридным двигателем". За второй квартал текущего года ПЗУ и электромобили уже составляли 48% от общих поставок, а Volvo прогнозирует 50-60% к 2025 году.

В начале года финансовый директор Porsche Лутц Мешке заявил, что запрет на бензиновые двигатели к 2035 году может быть отложен. Ранее в этом месяце министр окружающей среды и энергобезопасности Италии заявил, что "запрет должен быть изменен", так как "идейное видение" потерпело неудачу. Гильберто Пичетто Фратин добавил, что предложенный запрет "абсурден", и что Европе "нужно прагматичное видение". Его мнения поддерживает премьер-министр Италии Джорджия Мелони, считающая, что запрет является "саморазрушительным".

Что бы ни произошло в Европе, это повлечет глобальные последствия, поскольку крупнейшие участники автомобильной индустрии разрабатывают и производят автомобили на континенте. Если какой-то бренд с 2035 года не сможет продавать свои бензиновые автомобили, эта компания может не достичь необходимых экономий масштаба и может привести к уничтожению этой модели двигателя в мировом масштабе.