Volvo начнет производство EX30 на бельгийском заводе в 2025 году

Автомобиль производится в Китае, однако с учетом введения новых таможенных пошлин Европейским союзом на транспорт, произведенный в Китае, Volvo начинает подготовку к производству модели на своем заводе в Бельгии уже в 2025 году.

С предстоящей осени европейским брендам придется платить новые налоги на электромобили, поступающие из Китая. Это становится серьезной проблемой для марок, производящих автомобили на территории Китая. Volvo EX30, ставший популярным среди покупателей, оказался среди автомобилей, пострадавших от введения новых пошлин, и поставил бренд перед сложным выбором.

Новые тарифы, введенные Европейским союзом на китайские автомобили, окажут влияние на конечные цены. Бренды имеют несколько вариантов действий в данной обстановке. Они могут либо нести дополнительные расходы сами, что может повлечь за собой увеличение цен на автомобили и, как следствие, снижение спроса. Или же компенсировать налоги увеличением цены.

Третий вариант для брендов — начать производство моделей на территории Европы. Однако не все компании могут себе такое позволить. В свою очередь, Volvo приняла решение наладить производство нового Volvo EX30 2025 года на своем заводе в Генте, Бельгия. Завод на неделю закрывается для подготовки новой линии по сборке автомобилей, где работают более 6500 человек.

Завод Volvo в Генте является одним из наиболее прибыльных для бренда. В настоящее время на заводе выпускаются модели EX40 и EC40. Однако он готов к производству новой модели EX30, что позволит компании увеличить объем производства. Прошлый год завод завершил с производством около 230 000 автомобилей, из которых 60% — электрокары. Ожидается, что это число значительно увеличится с запуском производства новой модели EX30.

Рене Аэртс, руководитель Volvo в Бельгии и Люксембурге, отметил, что электрические модели, производимые на бельгийском заводе, показали отличные результаты продаж в начале этого года. Volvo занимает третье место среди производителей электромобилей в Европе, уступая лишь BMW и Tesla, опережая такие бренды, как Volkswagen и Stellantis. Volvo уже прекратила выпуск дизельных двигателей и планирует завершить продажи бензиновых автомобилей к 2030 году.

Фото: Carsweek.ru

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