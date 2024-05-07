Больше места и гибридная мощность: новый кемпер-вэн California от Volkswagen

Новый кемпер Volkswagen представлен для европейского рынка. Мини-дом на колесах, расположенный между моделями Caddy California и Grand California, оснащен новой гибридной силовой установкой и стал больше по размерам, что создало более просторный салон.

Новый кемпер будет доступен в пяти комплектациях: Beach, Beach Tour, Beach Camper, Coast и Ocean. Каждая модель оснащена верхним тентом и двумя раздвижными дверьми с москитными сетками. Volkswagen предложит новый тент, который будет доступен в опциональном исполнении на некоторых рынках и в стандартной комплектации на других сторонах автомобиля.

Фото: Motor1.com

Внутри Volkswagen заменил заднюю скамейку на два отдельных сиденья. К счастью, они по-прежнему могут превращаться в кровать. Это означает, что в багажник по-прежнему можно уложить велосипеды, не потеряв спальное место.

Инженеры также переделали полноценную кухонную зону, доступную в комплектациях Coast и Ocean, переместив ее назад, чтобы пассажиры могли свободно выходить с обеих сторон автомобиля. Кухня, доступная с улицы, включает в себя раковину, одноконфорочную газовую плиту и шкафы. Повысьте уровень до комплектации Beach Camper, и вы получите постоянную заднюю выдвижную мини-кухню с газовой плитой, двумя ящиками и отделениями для хранения.

Фото: Motor1.com

Каждое из съемных задних сидений весит 53 фунта и оснащено ящиком для дополнительного хранения. VW разместил несколько портов зарядки USB-C мощностью 45 ватт по всему салону. Пассажиры даже могут дважды коснуться любого выключателя и одновременно выключить все внутренние светодиодные и фоновые освещение.

Комплектация Beach Tour и выше поставляется с новым блоком управления кемпером от VW в правой задней стойке C-образной конструкции. Это один из способов управления различными функциями автомобиля, которые доступны через мультимедийную систему и приложение для смартфона.

Фото: Motor1.com

Модель Ocean является флагманской и поставляется с двумя аккумуляторами для кемпинга, двумя розетками 230 вольт (одна внутри и одна снаружи), подогреваемыми передними сиденьями, дополнительным воздушным отоплением, отсеком для хранения на крыше, раскладным столом и баком для чистой воды объемом 7,4 галлона.

Фото: Motor1.com

Новый кемпер поступит в продажу с тремя вариантами силовых установок, разделяемыми с моделью Multivan. Четырехцилиндровые турбодизель объемом 150 лошадиных сил и бензиновые двигатели мощностью 204 л.с. приводят в движение передние колеса. Новый вариант с гибридной установкой оснащен полным приводом 4Motion и мощностью 245 л.с. Он также способен буксировать до 4 409 фунтов.