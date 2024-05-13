Volkswagen представит новую версию Golf GTI 31 мая

Автопроизводитель Volkswagen готовится к запуску новой модификации Golf GTI позже в этом месяце. Генеральный директор Томас Шефер опубликовал короткое видео-загадку на своей странице в LinkedIn, раскрыв дату дебюта автомобиля - 31 мая во время гонки Nurburgring 24 Hours, в то время как бренд отмечает 50-летие Golf в 2024 году.

Видео показывает, как горячий хэтчбек катается по культовой трассе, но Volkswagen запикселил более мелкие детали. Судя по всему, новая модификация имеет более спортивный передний бампер. Акцент, который идет сверху вниз, длиннее на этой версии, откатываясь к наружным крыльям, как инверсные клыки.

Это самое очевидное отличие, но мы ожидаем, что VW внесет изменения и в другие элементы. Обновленный задний бампер, уникальные диски, элементы отделки салона и вышивка на заказ - все это возможно.

Празднуя 50 лет Golf, с большой вероятностью новая модификация GTI будет Clubsport 50 или модель Edition 50. Volkswagen выпускает юбилейные автомобили каждые пять лет с момента выпуска Mk3 20 Years Edition.

Clubsport 45, выпущенный в 2021 году, может стать образцом для обновлений, ожидаемых на этой следующей специальной модели. 45 был легче стандартного GTI, получил спортивный выхлопной тракт Akrapovič из титана и развивал большую мощность, чем обычная версия - 292 лошадиных силы и 295 фунт-футов крутящего момента.

В 2024 году GTI развивает 241 л.с. и 273 фунт-фута в США, и пока неясно, дойдет ли новая специальная версия до Америки. VW раскроет все детали уже через несколько недель.

Получайте лучшие новости, обзоры, колонки и многое другое прямо на свой почтовый ящик ежедневно.