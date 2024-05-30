Volkswagen заявил о планах выпустить доступный электромобиль в 2027 году

Немецкий автогигант Volkswagen сообщил о запуске проекта создания доступного электромобиля, который будет стоить около 20 тыс. евро. По информации газеты «Известия», премьера новинки намечена на 2027 год.

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюм отметил, что бренды концерна у европейцев ассоциируются с доступной мобильностью. По его мнению, разработка нового электрокара будет в том числе социальной мерой, способствующей популяризации электромобилей в массах.

К концу 2025 года Volkswagen планирует представить на рынке электрокары, цена которых будет ниже 25 тыс. евро. В ассортимент войдут две компактные модели (от Volkswagen и Cupra) и два компактных кроссовера на электротяге (от Skoda и Volkswagen), производство которых будет осуществляться на заводе Volkswagen Group в Испании.

Как сообщалось ранее, Volkswagen планирует сократить срок разработки новых автомобилей с 50 месяцев до 36 месяцев к 2024 году. Считается, что данное изменение позволит значительно сэкономить: более 1 млрд евро к концу 2028 года.

Также, в рамках оптимизации процессов, Volkswagen уменьшит количество тестовых автомобилей в два раза. По мнению руководства компании, это позволит сэкономить до 400 млн евро ежегодно, не затрагивая качество выпускаемых моделей.

Глава Volkswagen Томас Шеффер пояснил необходимость экономии средств и сокращения численности персонала, как шаг к повышению конкурентоспособности бренда. «Наш бренд Volkswagen теряет конкурентоспособность из-за ряда структурных и финансовых проблем», – подчеркнул он.