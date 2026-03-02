Volkswagen Transporter Commerce Pro S представлен: если Sportsline — это GTI, то можно ли считать эту версию Golf R?

Volkswagen представил новую версию Transporter Commerce Pro S, которая теперь доступна для покупателей в Великобритании. Эта модель доступна как в исполнении фургона, так и в варианте Kombi, и ориентирована на водителей, желающих добавить своему коммерческому автомобилю спортивного стиля.

Отличительными чертами Transporter Commerce Pro S стали увеличенный передний сплиттер, задний спойлер и вставки в бамперы, окрашенные в цвет кузова. Элементы дизайна дополняются глянцево-черными деталями – такими как корпуса зеркал заднего вида, вставка решётки радиатора, 17-дюймовые легкосплавные диски и декоративные элементы на бампере.

Модель оснащается подогреваемыми боковыми зеркалами, которые можно складывать и регулировать с помощью электропривода. Пороги дверей получили подсвечиваемые накладки, а мультимедийная система выделяется глянцевой окантовкой. Внешне и по оснащению некоторые элементы напоминают спортивные версии легковых моделей Volkswagen, например, Golf R, особенно если выбрать дополнительный синий металлик Mid Blue.

Однако на этом изменения заканчиваются: Commerce Pro S отличается от стандартных версий в основном декоративными решениями, тогда как более заметные технические обновления характерны для версии Transporter Sportsline.

Силовые установки остались прежними: под капотом находится 2,0-литровый турбодизель Ford, доступный в двух вариантах мощности – 148 л.с. в сочетании с шестиступенчатой механикой и 167 л.с. с восьмиступенчатым автоматом. Обе версии доступны с передним приводом и в короткобазном или длиннобазном исполнении.



Фото: autoexpress

Использование двигателей Ford объясняется партнерством Volkswagen и Ford: нынешние поколения Transporter и Transit Custom построены на единой платформе и имеют множество общих компонентов. Даже интерфейс цифровых систем в салоне напоминает фирменный стиль VW, однако технически он основан на решениях от Ford. Это прослеживается и в оформлении, и в материалах интерьера.

Стоимость базовой версии Transporter Commerce Pro S в исполнении Panel van начинается от £43,050 (без учета НДС), а пятиместный вариант Kombi обойдется минимум в £54,742 (также без НДС).