Volkswagen откажется от выпуска "заряженных" моделей GTX

Автоконцерн Volkswagen принял стратегическое решение не продолжать развитие линейки электрических моделей под маркой GTX, созданной как новую серию «заряженных» транспортных средств.

Согласно информации портала Motor.ru, индекс GTX был впервые использован для топовых версий кроссоверов ID.4 и ID.5 в 2021 году, после чего был расширен на всю линейку ID с появлением более мощных модификаций, включая хэтчбек ID.3, универсал ID.7 Tourer и микроавтобус ID.Buzz. Однако после завершения жизненного цикла этих моделей, новых версий GTX больше не будет.

О грядущих изменениях в модельном ряду заявил генеральный директор компании Томас Шефер, отметив, что бренд GTX уступит место индексам GTI и R. «GTI традиционно отличался повышенной мощностью и передним приводом, а R был еще мощнее, но с полным приводом. Эти характеристики останутся неизменными, даже когда модели перейдут на электрические двигатели», – пояснил Шефер.

Недавние планы компании по сокращению расходов включают уменьшение сроков разработки новых автомобилей с 50 до 36 месяцев с 2024 года. По мнению руководства Volkswagen, это сэкономит более 1 млрд евро к 2028 году, не отразившись на качестве или безопасности продукции.

Другое изменение связано с уменьшением количества тестовых автомобилей в два раза, что сэкономит ещё 400 млн евро ежегодно. Компания утверждает, что это не отразится на качестве и позволит сократить расходы, а также приведет к общей экономии в размере 770 млн евро в год.

Глава Volkswagen, Томас Шеффер, отметил, что такие меры необходимы для восстановления конкурентоспособности бренда. «Наш бренд больше не может конкурировать из-за устаревших структур и высоких расходов», – подчеркнул он.