Volkswagen и Renault отказались от совместного производства доступных электромобилей

Европейским автопроизводителям стоит серьезно задуматься в свете наплыва дешевых электромобилей из Китая. Пока совместной разработки автомобиля с низкой ценой так и не произошло. Генеральный директор Renault Лука де Мео подтвердил, что переговоры с китайскими партнерами завершились.

Фото: Carsweek.ru

Руководитель французской компании охарактеризовал это событие как "упущенную возможность", но подчеркнул готовность Renault к сотрудничеству с другими автопроизводителями. "Могут быть и другие," - добавил Лука де Мео.

VW отказался давать комментарии, однако официально известно, что пути двух крупнейших автопроизводителей расходятся. В то время как Renault идет "своим путем" и планирует выпустить новое поколение Twingo к 2026 году.

Новость о новом поколении Twingo важна, учитывая что старая модель все еще популярна. Появится совершенно новый городской автомобиль с нулевыми выбросами, который будет конкурировать с Renault 5, цена которого начинается от 25 000 евро (27 000 долларов США). Предполагается, что новый Twingo будет доступен за менее чем 20 000 евро (21 600 долларов США).

Теперь неясно, какие шаги предпримет VW после прекращения переговоров с Renault. Было предложено, что VW мог бы выпустить электромобиль начального уровня, недороже 20 000 евро (21 600 долларов США), который заменил бы e-up! и ID.3, получив название ID.1. Глава технического развития VW Кай Грюниц высказал предположение относительно цены этой модели.

Фото: Carsweek.ru

Недавно начались продажи обновленной версии электрического кроссовера VW ID.4 2024 года. Этот автомобиль оснащен мощным двигателем, выдающим 282 лошадиные силы, и 12,9-дюймовым дисплеем, улучшения уже отмечены в европейской версии ID.4.