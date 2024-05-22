Volkswagen откладывает выпуск ID.7 для Северной Америки из-за замедления рынка электромобилей

Автопроизводитель Volkswagen объявил в среду, что отложил запуск своего полностью электрического седана ID.7 в Соединенных Штатах и Канаде, сославшись на изменение рыночных условий.

"Volkswagen стремится делать выбор, ориентированный на рынок, слушая наших клиентов," - говорится в заявлении компании, опубликованном сегодня утром. "Поскольку динамика рынка продолжает меняться, Volkswagen откладывает запуск седана ID.7 в США и Канаде."

Фото: Motor1.com

Седан ID.7 продается в Европе с прошлого года. Изначально ожидалось, что он появится на наших берегах в 2024 году, и он примерно такого же размера, как сейчас уже прекращенный Passat. В наличии имеются батарейные блоки на 77,0 киловатт-часа, достаточно для примерно 300 миль пробега, а также более крупный блок на 86,0 киловатт-часов, который планируется выпустить позже. В феврале компания добавила к модельному ряду универсал.

VW не раскрывает информацию о ценах в США, но ожидалось, что цена на базовую версию заднеприводного ID.7 составит около $50 000.

"Мы оценили ID.7 как 'просто неплохой' в нашем обзоре после первой поездки, опубликованном в ноябре. Хотя автомобиль ничем особенным не выделялся, его плавный и тихий характер делал его привлекательным выбором для тех, кто хочет альтернативу полностью электрическим Accord или Camry," - отмечается в материале.

Фото: Motor1.com

Volkswagen не назвал новых сроков для выхода ID.7 на североамериканский рынок, отметив лишь, что продажи компании выросли на 27,5 процента в первом квартале 2024 года, в основном благодаря SUV.

Отсрочка выхода ID.7 приходит в период, когда спрос на электромобили кажется уменьшающимся. Недостаток по-настоящему доступных вариантов и проблемы, связанные с инфраструктурой зарядки и временем зарядки, означают, что базы покупателей просто нет. Поэтому решение Volkswagen приостановить запуск ID.7 не удивительно.

Немецкий автопроизводитель не полностью отказывается от электромобилей. По-прежнему планируется запуск ID. Buzz - полностью электрического микроавтобуса вдохновленного Microbus, в четвертом квартале 2024 года.