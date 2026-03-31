Volkswagen Caddy претерпел серьёзные обновления, но «вы пока не видите их все»

Volkswagen Commercial Vehicles анонсировала обновления для фургона Caddy 2026 модельного года. Внешние изменения уже представлены на официальных снимках, а также подтверждено появление версии с гибридной силовой установкой, однако подробности о преобразованиях в салоне пока остаются в секрете.

Одним из наиболее заметных новшеств стали переработанные передние и задние бамперы. Они теперь выполнены в более агрессивном стиле, доступны как в окрашенном, так и в неокрашенном зернистом исполнении, что придаёт автомобилю современный вид.

Производитель также сообщил о расширении палитры кузовных цветов, среди которых появится насыщенный красный оттенок. Кроме того, покупателям предложат выбор легкосплавных дисков размером от 16 до 18 дюймов. Какие именно комплектации получат те или иные опции, пока не раскрывается. Однако уже известно, что в линейке снова будут доступны пакеты Life и Style, а также версии с короткой и длинной колесной базой. Последняя сможет предложить до семи посадочных мест. Как и прежде, Caddy будет представлен как в пассажирском исполнении MPV, так и в классическом грузовом варианте.

Главные перемены ожидаются в интерьере. Хотя Volkswagen пока не показал обновленный салон, представители компании пообещали “значительные изменения”. Предыдущая версия Caddy оснащалась мультимедийной системой от Golf Mk8, а обновленная модель получит “крупный, отдельно стоящий центральный дисплей”, вероятно, аналогичный тому, что установлен в Volkswagen Golf Mk8.5.

В технической части фургон также ждет обновление: впервые для Caddy будет доступен гибридный двигатель с возможностью подзарядки от электросети. Ожидается, что новая силовая установка позаимствована у Golf eHybrid и развивает мощность 201 л.с. Автомобиль сможет проезжать на электротяге до 76 миль. Помимо гибрида, в гамме останутся бензиновые и дизельные моторы.

Стоимость нового Volkswagen Caddy пока не объявлена, однако ожидается, что она превысит нынешние £35,627 за базовую версию. Предзаказы начнут принимать в середине года, тогда же производитель планирует раскрыть детали о модернизированном салоне.