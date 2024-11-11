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Volkswagen объявил о прекращении выпуска популярного двигателя 1.4 TSI.

В Китае обновленный VW Golf начнут оснащать более современным двигателем 1.5 TSI EA211 Evo. Им заменят прежний мотор 1.4 TSI. Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo представили еще в 2016 году. Такой силовой агрегат работает по экономичному циклу Миллера.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.11.2024, 09:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае обновленный VW Golf начнут оснащать более современным двигателем 1.5 TSI EA211 Evo. Им заменят прежний мотор 1.4 TSI.

Турбомотор 1.5 TSI EA211 Evo представили еще в 2016 году. Такой силовой агрегат работает по экономичному циклу Миллера. А ещё в его конструкции есть турбокомпрессор с изменяемой геометрией. В результате клиент получает более экономичный и экологичный мотор. По отдаче же улучшения более чем скромные: в случае с «восьмым» Golf мощность вырастает на 10 л.с.

В КНР Китае в пару 1,5-литровому мотору подобрали 7-ступенчатый преселективный «робот». На европейском авторынке продаются модификации с 6МКПП. Среди китайцев же такой тандем популярностью не пользуется. Также в Китае Golf выйдет в версии с R-Line.

Актуальный Volkswagen Golf в поднебесных автосалонах стоит от 132 000 юаней (17,1 тысячи евро). Это с учётом действующих сейчас скидок.

В Германии самый дешевый «Гольф» оценивается минимум в 28,3 тысячи евро. При этом по опциям он уступает китайскому варианту.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в 2029 году могут выпустить электрический Volkswagen Golf за 3,5 млн рублей.

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