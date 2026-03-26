Volkswagen и Cupra отзывают около 100 000 электромобилей из-за риска возгорания аккумулятора

Группа Volkswagen объявила о масштабном отзыве свыше 100 000 электромобилей по всему миру из-за проблем с аккумуляторными модулями, которые в некоторых случаях могут привести к возгоранию.

Как сообщил представитель Volkswagen Group изданию Auto Express, дефект был выявлен в автомобилях серии ID., выпущенных за определённый период. Один из модулей высоковольтной батареи может не соответствовать техническим требованиям производителя.

По словам представителя, данная неисправность способна вызвать снижение запаса хода на электротяге или появление жёлтого предупредительного сигнала на приборной панели. В крайне редких случаях возможна тепловая перегрузка аккумуляторного модуля, что при определённых обстоятельствах может привести к возгоранию.

Редакция Auto Express обратилась в Volkswagen Group с просьбой уточнить, сколько автомобилей в Великобритании подпадает под отзыв и какие именно модели затронуты. Официальный ответ пока не получен, однако известно, что по всему миру проблема затрагивает примерно 74 000 автомобилей Volkswagen и 19 000 моделей Cupra.

В Volkswagen Group подчеркнули, что ради устранения возможных рисков компания проводит профилактические мероприятия по проверке всех затронутых автомобилей. Первыми шагами станет обновление программного обеспечения в сервисных центрах Volkswagen, что позволит провести детальную диагностику состояния каждого аккумуляторного модуля. В случае выявления подозрительных модулей они будут заменены.

Компания заверяет, что все работы будут выполнены бесплатно для владельцев, а с клиентами уже начали связываться для организации дальнейших действий. Также отмечается, что на данный момент сообщений о пострадавших или травмах в связи с выявленной проблемой не поступало.

Отдельно было обращено внимание на то, что случаи возгораний электромобилей встречаются редко, а традиционные автомобили с бензиновыми двигателями также подвержены аналогичным рискам. Например, недавно BMW в Великобритании отозвала более 25 000 бензиновых автомобилей из-за дефекта, который также мог привести к пожару, предупредив владельцев не оставлять машину с работающим мотором без присмотра.

