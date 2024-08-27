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Вольфф уверен, что команда способна наверстать упущенное уже в Монце

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, выразил недовольство результатами команды на прошлом этапе, но уверен, что на трассе в Монце ситуация изменится.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Глава команды Mercedes, Тото Вольфф, выразил недовольство результатами команды на прошлом этапе, но уверен, что на трассе в Монце ситуация изменится. Важно отметить, что в пятницу на трассе Формулы 1 дебют проведёт Кими Антонелли, заменивший Джорджа Расселла за рулём болида.

«Мы разочарованы выступлением на гонке в Зандфорте. Хотя Льюис смог заработать очки, его стартовая позиция оказалась недостаточно высокой из-за слабой квалификации», - отметил Тото Вольфф.

Проблемы с деградацией резины помешали Джорджу показать хороший результат и бороться за места в топ-6. Команда уже анализирует информацию, чтобы выявить причины неудачи.

Несмотря на короткий перерыв, Mercedes рассчитывает на успешное выступление в Монце. По словам Вольффа, итальянская трасса отличается от Зандфорта, и ожидается увеличение скорости после проведённых изменений.

«Монца всегда предлагает интересные испытания для команды и гонщиков. Надеемся на поддержку страстных итальянских болельщиков, которые создают особую атмосферу», - подчеркнул Вольфф.

Дебют Кими Антонелли на трассе в Монце ожидается с особым интересом. «Кими, воспитанник нашей молодёжной программы, столкнётся с волнующим моментом пилотирования на домашней трассе перед итальянскими болельщиками», - добавил глава Mercedes.

Вольфф подчеркнул, что команда с нетерением ждёт утренней тренировки в пятницу, когда Кими займёт место в болиде W15 и внесёт свой вклад в работу команды на этапе в Монце.

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