Отказ Вольффа: в Германии нет желания вкладывать средства в Гран При.

В 2000-х немецкие гонщики показали в Формуле 1 впечатляющие результаты, завоевав 10 чемпионских титулов. Михаэль Шумахер доминировал с 2000 по 2004 год, сорвав пять титулов подряд, затем четыре года подряд побеждал Себастьян Феттель, а в 2016 году Нико Росберг опередил Льюиса Хэмилтона и стал чемпионом.

Однако в последние годы интерес к Формуле 1 в Германии резко поутих. С 2020 года в стране не прошло ни одного Гран При. Даже этап на Нюрбургринге в 2020 году состоялся лишь из-за пандемии Covid-19, так как другие трассы были закрыты из-за карантина.

Глава команды Mercedes Тото Вольфф заявил в интервью Stuttgarter Zeitung, что Германия по-прежнему страдает от "похмелья после успехов Шумахера".

Тото Вольфф сказал: "Это странный немецкий феномен, которого никто не может объяснить. В Германии всегда были великие гонщики. Страна жила их именами, начиная с Михаэля Шумахера, затем Феттель и Росберг побеждали и завоевывали титулы".

Чтобы вернуть Формулу 1 в Германию, требуются серьезные инвестиции. Однако для того чтобы они окупились, кто-то должен первым вложить средства. Вольфф рефлектирует: "Спрашиваю себя, существуют ли подходящие политические и экономические условия в Германии, чтобы люди хотели инвестировать в Гран При?".

Mercedes - это высокотехнологичная, инновационная компания, поддерживаемая множеством людей в Германии. Однако они не видят дополнительной ценности в проведении Гран При, как, например, в Австрии, где политики различных партий поддерживают гонку, считая ее важной для страны.