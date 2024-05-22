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Как Вольфф планирует использовать потенциал боли источника W15

Команда Mercedes активно готовится к предстоящему этапу в Формуле 1 - Гран При Монако. Этот этап считается особенным, ведь гонка проходит по узким улицам города и включает в себя 78 кругов, что делает её самой протяженной в сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2024, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Mercedes активно готовится к предстоящему этапу в Формуле 1 - Гран При Монако. Этот этап считается особенным, ведь гонка проходит по узким улицам города и включает в себя 78 кругов, что делает её самой протяженной в сезоне.

Льюис Хэмилтон является рекордсменом по победам на этой трассе. Уже трижды он становился победителем в Монако (в 2008, 2016 и 2019 годах). Однако на данный момент команда Mercedes испытывает сложности, их результаты не на высоте.

Руководитель команды, Тото Вольфф, отметил, что после улучшений в Имоле, команда приблизилась к вершине. Но конкуренты также не стоят на месте, и Mercedes пока отстает от трех лидирующих команд. Однако у них ясное видение развития и продолжается работа над усовершенствованием машины.

На предстоящем уик-энде в Монако команда столкнется с уникальной трассой, которая представляет свои собственные сложности. Неожиданности и вызовы, которые подготовит данный круг, сделают гонку увлекательной и захватывающей.

Команда Mercedes обещает устроить насыщенную программу для болельщиков, партнеров и гостей, приглашенных на Гран При Монако. Они готовы продемонстрировать яркое выступление и показать, на что способна их машина в этом захватывающем соревновании.

Источник

Mercedes (82)Тото Вольфф (24)

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