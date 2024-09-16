Найдите для меня подходящую трассу, - просит Вольфф

В минувшие выходные в Баку гонщик команды Mercedes Джордж Расселл смог подняться на подиум, в то время как его напарник Льюис Хэмилтон финишировал лишь девятым, стартовав с пит-лейн. Руководитель команды Тото Вольфф поделился своими мыслями о прошедшем уик-энде, отметив, что до завершения текущего сезона осталось лишь несколько трасс, на которых машина W15 показывает хорошие результаты.

«Мы приняли решение заменить двигатель на машине Льюиса в Азербайджане, – цитирует издание Racingnews365 Тото Вольффа. – Мы понимали, что из-за этого замены Льюису будет сложнее в гонке, так как в Баку достаточно трудно делать обгон. И так и вышло».

Каждый раз, когда Хэмилтон приближался к сопернику впереди, у него сразу начинали перегреваться шины, что мешало продвигаться вперед. Однако команда извлекла для себя немало уроков из этой гонки.

«Наша машина традиционно показывала хорошие результаты на трассах в Барселоне, Сильверстоуне, иногда в Спа. Какие же из оставшихся трасс будут подходить нам? В Остине мы показали хорошие результаты в прошлом году. Трасса в Бразилии также нам подходит, но из оставшихся трасс не так уж и много, где мы можем рассчитывать на успех».