Вольфф выразил противоречивое мнение о возвращении Хорнера

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф прокомментировал возможность возвращения Кристиана Хорнера в «Формулу 1», отметив, что эта перспектива вызывает у него смешанные чувства.

Кристиан Хорнер, который на протяжении двадцати лет руководил Red Bull Racing, стал одной из ключевых фигур в автоспорте. Под его началом команда шесть раз завоевывала Кубок конструкторов в период с 2011 по 2023 годы. Известный своей склонностью к политическим интригам и резким высказываниям, Хорнер нередко вступал в словесные перепалки с соперниками, в том числе и с самим Вольффом на пресс-конференциях.

В середине прошлого сезона Хорнер был отстранён от всех постов в Red Bull Racing, однако, по имеющейся информации, он рассматривает различные варианты возвращения в паддок чемпионата.

Когда Тото Вольффа спросили о его отношении к возможному возвращению Хорнера, глава Mercedes подчеркнул отсутствие однозначной позиции по этому вопросу.

«У меня к этому двоякое отношение, – приводит слова Вольффа Press Association. – С одной стороны, спорту не хватает ярких личностей. А Хорнер – весьма противоречивая фигура, и для нашего спорта это хорошо. Как-то раз я сказал Фредерику Вассёру, что Формуле 1 нужны „хорошие, плохие и злые“ люди. А теперь остались только „хорошие и злые“, потому что „плохого“ уже нет».

Вольфф также сделал отсылку к знаменитому фильму Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой», вышедшему в 1966 году, подчеркивая важность разнообразия характеров в спортивной среде.

Руководитель Mercedes отметил, что не рассматривает сценарий, при котором Хорнер мог бы стать его союзником или партнером по общим целям. При этом Вольфф подчеркнул, что даже у самого серьёзного оппонента всегда есть положительные качества.

«В прошлом соперничество между нашими командами было слишком острым, слишком яростным, и порой происходили нечто такое, что у меня до сих пор не укладывается в голове. Почему он тогда так поступал?» — задумался Вольфф.

Он добавил, что не располагает информацией о том, в каком именно качестве Хорнер может вернуться, если действительно предпринимает такие шаги. Тем не менее, Вольфф отметил уважение к достижениям бывшего руководителя Red Bull Racing и подчеркнул, что не испытывает к нему негатива.

«Я смотрю на эту ситуацию так: как бы ни развивалась эта история, чем бы она ни закончилась, вернётся он в Формулу 1 или нет, меня это не волнует», — заключил Тото Вольфф.