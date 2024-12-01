Вольфф убежден, что новое поколение машин не идеально для Льюиса.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в Катаре высказался о сложностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон после перехода на машины с граунд-эффектом.

«Машины нового поколения не всегда соответствуют стилю пилотирования Хэмилтона. Он предпочитает агрессивный стиль вождения, но на данный момент машина не позволяет ему это делать, особенно в квалификации, когда она на пределе», - отметил Вольфф.

Однако в гонке Льюис Хэмилтон обычно справляется с ситуацией, как, например, на прошлой неделе, когда он активно обгонял соперников и вырывался вперед. «Посмотрим, как все сложится на этапе. Мы надеемся на то, что сможем показать еще один хороший результат с обеими машинами», - подытожил руководитель команды.