Главная Новости Mercedes Вольфф убежден, что новое поколение машин не идеально для Льюиса.
Новости

Вольфф убежден, что новое поколение машин не идеально для Льюиса.

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в Катаре высказался о сложностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон после перехода на машины с граунд-эффектом. «Машины нового поколения не всегда соответствуют стилю пилотирования Хэмилтона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.12.2024, 15:41·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в Катаре высказался о сложностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон после перехода на машины с граунд-эффектом.

«Машины нового поколения не всегда соответствуют стилю пилотирования Хэмилтона. Он предпочитает агрессивный стиль вождения, но на данный момент машина не позволяет ему это делать, особенно в квалификации, когда она на пределе», - отметил Вольфф.

Однако в гонке Льюис Хэмилтон обычно справляется с ситуацией, как, например, на прошлой неделе, когда он активно обгонял соперников и вырывался вперед. «Посмотрим, как все сложится на этапе. Мы надеемся на то, что сможем показать еще один хороший результат с обеими машинами», - подытожил руководитель команды.

Источник

Mercedes (253)Тото Вольфф (62)Льюис Хэмилтон (112)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация