Кими Райкконен: Гран-при Имолы будет для меня важным.

После шести заездов команде Mercedes уверенно удерживает второе место в общем зачёте, опережая остальных соперников, но отставая от McLaren. Глава команды Тото Вольфф заявил, что Mercedes собирается догнать лидеров и продолжает работу над улучшением машины.

Тото Вольфф: «Мы прошли четверть сезона и готовимся к Имоле. После первых шести заездов видно, что мы делаем прогресс по сравнению с прошлым сезоном, новая машина W16 имеет более уравновешенные характеристики по сравнению с предыдущей версией».

«Мы добились хороших результатов на некоторых гонках, у нас уже четыре подиума, но для победы нужно продолжать усердно работать. Мы фокусируемся на этом, начинаем европейскую часть сезона с целью постепенно сокращать разрыв».

«В Брэкли мы усердно работаем, на предстоящих заездах представим новые технические обновления. Мир Формулы 1 не стоит на месте, наши соперники также двигаются вперёд. Интересно увидеть, как это скажется на итоговых результатах на трассе».

Кроме того, для Кими Антонелли этот этап в Имоле особенно важен. Его родной город находится неподалёку от трассы. Гонка станет для него значимым событием. В воскресенье можно заработать стандартные 25 очков, и именно этот результат является приоритетом. Джордж Расселл и Кими намерены максимально сосредоточиться на достижении хороших результатов».