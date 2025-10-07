Главная Новости Mercedes Вольфф: Скоро выступим с заявлением по поводу контракта
Победа Джорджа Расселла в Сингапуре усилила его позиции в переговорах с Mercedes о новом контракте, Тото Вольфф анонсировал скорое заявление.
Иннокентий Петров
07.10.2025, 20:11·1 мин
Фото: F1news.ru

Джордж Расселл одержал убедительную победу на Гран-при Сингапура, что существенно усилило его позиции в переговорах с командой Mercedes по поводу нового контракта.

По итогам гонки руководитель Mercedes Тото Вольфф поделился свежими деталями о ходе переговорного процесса с британским пилотом. В интервью немецкому телеканалу Sky Sport он отметил, что обсуждение продолжается.

«Если говорить о контракте, то хорошие вещи требуют времени, – рассказал Тото Вольфф. – Важны детали, а не глобальные вопросы. Мы довольно скоро сделаем заявление».

Руководитель команды также высоко оценил выступления Джорджа Расселла в текущем сезоне. По его словам, пилот демонстрирует стабильность и не допускает ошибок. Он отметил, что иногда Расселл сам был недоволен своими результатами, считая, что мог выступить лучше, однако подобные моменты случаются со всеми гонщиками.

Тото Вольфф подчеркнул, что в Сингапуре все сложилось идеально: машина работала безупречно, а пилот полностью контролировал ситуацию, что и привело к доминированию на трассе.

