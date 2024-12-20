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Кими Райкконен: "Этот год - подготовка к 2026"

Кими Антонелли дебютирует за Mercedes в Формуле-1. Тото Вольфф ожидает успехов и неудач, готовится к переменчивости сил на трассах. Для молодого гонщика год управления ожиданиями и подготовка к будущему.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.12.2024, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Кими Антонелли готовится стать первым новичком Формулы 1, выходящим на трассу под знаменами команды Mercedes, с момента появления на свет Карла Клинга, сделавшего свой дебютный заезд в Гран При Франции в далеком 1954 году. Глава гондольера, Тото Вольфф, подчеркивает, что доверие к молодому пилоту смешано с ожиданием как успехов, так и неудач.

«Следующий сезон не подарит нам изменений в правилах, и картину гонок опять будут менять трассы, – заявил Тото Вольфф. – Мы рассчитываем на борьбу за вершины подиумов, и в случае побед, за победу в целом». Другими словами, Mercedes ожидают жаркие баталии на трассе и за титул чемпиона.

Лидером команды останется Джордж, в то время как Кими Антонелли столкнется с испытанием – придется учиться на примерах успехов и неудач. Каждое выступление новичка вызовет бурю эмоций, будь то радость от блестящих заездов или разочарование от ошибок. Год ожиданий и работы ждет молодого гонщика, чтобы в 2026 году быть во всех аспектах готовым к максимальному выступлению.

Блистательные победы в начале сезона достались команде Red Bull, однако во второй половине чемпионата четыре автогонки были на весах. McLaren выиграла шесть заездов, Ferrari – пять, Mercedes – четыре, а команда Red Bull – девять побед. Результаты могли быть иными, но Mercedes готовы бороться за каждую победу и подвиг на трассе

Источник

Тото Вольфф (67)Андреа Кими Антонелли (31)Mercedes (264)

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