В 2016 году Вольфф был готов расстаться с Хэмилтоном и Росбергом

Руководитель Mercedes Тото Вольф в интервью The Athletic поделился подробностями напряжённого периода в команде в 2016 году, когда отношения между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом достигли критической точки.

По словам Вольфа, пилоты должны осознавать, что выступают не только за себя, но и за бренд Mercedes. Руководство команды всегда позволяло гонщикам бороться друг с другом, но только при одном условии — избегать столкновений на трассе.

Вольф подчеркнул, что неоднократно напоминал об этом спортсменам. Однако в сезоне 2016 года между Хэмилтоном и Росбергом произошла авария, за которой последовали ещё несколько инцидентов. В этот момент глава Mercedes был готов принять жёсткие меры.

Он рассказал, что связался с председателем совета директоров Mercedes Дитером Цетше, чтобы обсудить возможное увольнение обоих пилотов. Вольф сообщил: «Тебе нужно кое-что подписать», на что Цетше уточнил: «Ты собираешься уволить обоих гонщиков?» Руководитель команды подтвердил свои намерения, пояснив, что только так можно донести важность интересов команды и бренда.

Вольф отметил, что на тот момент соперничество между пилотами переросло в личную вражду. Он не мог допустить подобной атмосферы внутри коллектива Mercedes и отправил обоим гонщикам электронное письмо с сообщением о том, что «на данный момент вы не являетесь частью команды».

Позже, на встрече с Хэмилтоном и Росбергом, Вольф подчеркнул сложность определения виновного в подобных ситуациях: «Не бывает так, что кто-то один виновен на 100%. Может быть 50 на 50. Может быть 51 на 49 или 70 на 30. И я не могу судить. И поэтому, если это повторится, кому-то придется уйти, и я могу допустить ошибку. Я могу уволить не того».

Руководитель Mercedes также напомнил, что действия пилотов отражаются на двух с половиной тысячах сотрудников команды, чьи судьбы зависят от стабильности коллектива. Вольф задал риторический вопрос: «Кем вы себя возомнили?» — подчеркивая, что личное противостояние не должно влиять на всю команду.

Тото Вольф считает, что осознание этой ответственности обязательно должно быть донесено до каждого гонщика.