Водитель McLaren Сенна врезался в здание, чтобы похвастаться скоростью.

Попытка произвести фурор перед камерой, управляя суперкаром, свелась к трагедии для водителя мощного McLaren мощностью в 825 лошадиных сил. На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлевшем момент аварии, видно, как автомобиль несется по улицам Лос-Анджелеса, прежде чем потерять управление и врезаться в здание, получив серьезные повреждения.

Инцидент произошел на бульваре Вентура в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Водитель McLaren показывал трюк, кружа перед собравшейся толпой, после чего автомобиль выехал за пределы дороги и столкнулся с автосалоном Lexus. Печальные последствия столкновения запечатлены на видео, опубликованном на Reddit. Автомобиль получил серьезные повреждения, включая сдвинутую переднюю часть, дверь пассажира и поврежденное колесо.

На другом видео, опубликованном на зарубежном ресурсе, видно, как McLaren, по-видимому тот же, разгоняется по общественным дорогам. Автор описывает его как "слишком медленный". Изображения этого автомобиля также появились в его Instagram недавно.

Стоимость McLaren говорит сама за себя — страховая компания навряд ли обрадуется. Ремонт автомобиля обещает быть дорогим, особенно если повреждена углеродно-волоконная монококка. Надеемся, что в следующий раз владелец этого McLaren будет бережнее с ним обращаться.

Недавно редакция нашего издания упоминала, что замена аккумулятора в гибридном McLaren P1 обойдется в 14 миллионов рублей. Этот гиперкар поставляется с аккумулятором, замена которого сегодня обойдется в 160 000 долларов или 14 585 664 рубля. А залог за новый аккумулятор второго поколения для McLaren P1 составляет 35 700 долларов или 3 254 426 рублей.