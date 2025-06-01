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Исключительно одна модель изменила свою цену в конце мая

Изменения цен на автомобили в мае 2025: анализ брендов и моделей. Узнайте, как изменилась стоимость Bestune B70 Progressive.
РедакцияР
Редакция
01.06.2025, 08:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно анализу агентства "АВТОСТАТ", проведенному на сайте "Цена Авто", в мае 2025 года цены на новые автомобили претерпели изменения у семи производителей в первой половине месяца, но лишь у одного во второй половине.

С 1 по 15 мая цены изменились у BAIC, Haval, Kaiyi, LADA, Sollers, "Москвич" и УАЗ. А с 16 по 31 мая лишь у Bestune B70 первого поколения было зафиксировано понижение цены на одну из комплектаций - лифтбека.

Проанализировав данные, стало известно, что версия Progressive данной модели потеряла в цене 40 тысяч рублей, что составляет -1,5%. Теперь стоимость этой комплектации составляет 2 559 000 рублей, вместо прежних 2 599 000.

Фото: Bestune

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