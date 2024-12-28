Цены на автомобили трех брендов изменились во второй половине декабря.

В первой половине декабря 2024 года автопроизводители активно поднимали цены на свои новые автомобили, однако во второй половине месяца этот процесс резко замедлился. Некоторые производители даже снизили стоимость своих авто. Эксперты агентства "АВТОСТАТ" сделали такой вывод после изучения данных, полученных от сайта "Цена Авто".

С начала декабря до 15-го числа цены на автомобили 12 марок, официально представленных на российском рынке, повысились. Однако во второй половине месяца цены изменились лишь у трех брендов, как в сторону роста, так и в сторону снижения.

Особенно стоит отметить марку Solaris, которая изменила цены на три модели. Например, цена на седан KRS снизилась на 8 тысяч рублей (-0,4%), а максимальная цена выросла на 158 тысяч (+6,8%). Теперь диапазон цен на эту модель составляет от 2 060 000 до 2 465 000 рублей. Цена на кросс-хэтчбек KRX увеличилась на 67 – 91 тысяч рублей (3,2 – 3,7%) и теперь составляет от 2 161 000 до 2 566 000 рублей. Наибольшее увеличение цены произошло у кроссовера HC – от 137 до 350 тысяч (5,5 – 10,3%). Его стоимость теперь варьируется от 2 650 000 до 3 764 000 рублей. Только модель Solaris – седан HS – продолжает оставаться без изменений в цене и стоит от 2 020 000 до 2 470 000 рублей.

Во второй половине декабря отечественный бренд Evolute снизил цену на гибридный кроссовер i-SPACE в версии "Премиум" на 200 тысяч (-6,7%). Теперь максимальная цена этой модели составляет 2 790 000 рублей, а минимальная в комплектации "Комфорт" осталась на уровне 2 499 000 рублей.

С другой стороны, китайская компания Changan увеличила цены на свой новый кроссовер CS75 Plus третьего поколения. Повышение цены составило 50 тысяч (1,3 – 1,4%), и теперь стоимость автомобиля колеблется в диапазоне от 3 590 000 до 3 949 900 рублей.

На фото: "АГР"