Снижение цен на автомобили у пяти брендов зафиксировано во второй половине апреля, а за месяц оно затронуло семь компаний.

В период с 16 по 30 апреля текущего года на российском рынке произошли изменения в ценах на новые автомобили пяти популярных марок. По информации экспертов из агентства "АВТОСТАТ", ссылающихся на исследование портала "Цена Авто", большинство из них отметили снижение цен на свои автомобили.

Один из производителей, Livan, в последней декаде месяца снизил цены на все свои модели. Например, кроссовер X3 Pro подешевел на 230 тысяч рублей (-12,2%), и его текущая стоимость составляет 1 659 900 рублей. Модель X6 Pro теперь доступна дешевле на 595,9 тысячи (минус 21,7 – 22,7%), цена варьируется от 2 034 000 до 2 144 000 рублей. Седан S6 Pro испытал наибольшее снижение цены – 675,9 тысячи (минус 25,6 – 26,5%). В настоящее время его цена начинается от 1 874 000 и достигает 1 964 000 рублей.

Компания SWM также снизила цены на всю линейку моделей. Кроссовер G05 Pro теперь стоит на 78 – 122 тысячи дешевле (минус 3,9 – 6,3%), его цена начинается от 1 804 000 и доходит до 1 914 000 рублей. Модель G01 потеряла в цене 78 – 155 тысяч (минус 4,0 – 7,4%), и ее стоимость варьируется от 1 754 500 до 1 952 500 рублей. А кроссовер G01F подешевел на 122 – 155 тысяч (минус 5,4 – 6,5%), его цена теперь варьируется от 2 134 000 до 2 216 500 рублей.

Chery уменьшила цены на две модели прошлогоднего выпуска. Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max стал доступнее на 150 – 250 тысяч (минус 3,7 – 6,9%), его цена варьируется от 3 170 000 до 3 920 000 рублей. Автомобиль Chery Tiggo 9 подешевел на 200 тысяч (минус 4,0 – 4,2%), и его стоимость теперь начинается от 4 550 000 и доходит до 4 850 000 рублей.

КАМАЗ снизил цены на легкий коммерческий автомобиль "Компас 5". Различные версии данной модели теперь доступны на 97,7 – 860 тысяч рублей дешевле (минус 2,5 – 21,2%). В настоящее время цена на "КАМАЗ Компас 5" колеблется от 3 190 000 до 4 140 000 рублей.

EXEED установила новые цены на кроссовер LX в различных версиях: Urban подешевел на 70 тысяч (-2%), а версия Premium AWD – на 100 тысяч (-2,5%). В текущий момент их цена составляет 3 370 000 и 3 855 000 рублей соответственно. Однако модель в стартовой комплектации Business подорожала на 250 тысяч (+8,7%) и стоит уже 3 140 000 рублей.

В первой половине апреля корректировки цен на автомобили произошли у шести брендов. Некоторые из них, такие как BAIC, Chery, Dongfeng, EXEED и Sollers, снизили цены на определенные модели, в то время как Solaris – увеличила стоимость. Подробнее об этом можно узнать здесь.

В целом, в апреле 2025 года цены на автомобили изменились у девяти марок, работающих на российском рынке. Большинство из них снизили цены, одна повысила, а другая продемонстрировала разнонаправленное изменение.

Фото: АВТОСТАТ