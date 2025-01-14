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Сколько стоит превратить старое авто в новое: два примера

"Российские владельцы реставрируют старые машины японских брендов, делая их почти новыми. Сколько стоит такое обновление и что оно включает? Подробности у «АвтоВзгляд»."
РедакцияР
Редакция
14.01.2025, 10:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Российские автовладельцы активно обновляют старые японские машины, делая их более современными. Это включает полную переработку кузова, замену коробки передач и других ключевых компонентов. Чаще всего такой реставрации подвергаются автомобили японских брендов, известные своей надежностью.

Стоимость такого капитального ремонта может значительно варьироваться в зависимости от марки и модели автомобиля, его текущего состояния, требований заказчика и других факторов. Например, обновление седана Honda Accord 8 обойдется в 700-800 тысяч рублей. В эту сумму входит обновление кузова, двигателя и коробки передач, проверка всех узлов и агрегатов, а также профилактический ремонт подвески.

Модернизация внедорожника Nissan Patrol Y61 обойдется в 1,3 миллиона рублей. Эта цифра включает в себя разборку и полный ремонт кузова, установку контрактного двигателя, обслуживание трансмиссии и рамы, ревизию подвески и обновление салона. Хотя стоимость довольно значительная, найти аналогичный автомобиль в хорошем состоянии за эти деньги становится все сложнее. Однако восстановленный автомобиль может прослужить долго и со временем сохранить высокую остаточную стоимость, считают эксперты.

Сравнивая, китайские модели за год теряют почти половину своей первоначальной стоимости.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, как лучше поступить со старым автомобилем в 2025 году: ремонтировать или продавать.

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