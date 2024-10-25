Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» появится в 2025 году

Улучшения не заставят себя ждать: Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», выход которого запланирован на следующий год. По информации, полученной из источника на предприятии, известно, что автомобиль будет оснащен новыми силовыми агрегатами и модернизированным интерьером. Ожидается, что премьера модели состоится в четвертом квартале 2025 года, сообщают «Известия».

В рамках обновления будут внесены изменения как во внешний вид, так и в интерьер. Одним из ключевых нововведений станет установка светодиодной оптики на внедорожнике. По представленным изображениям, фары головного света и фонари будут значительно улучшены по сравнению с текущей версией, используемой на автомобиле, заявили на заводе.