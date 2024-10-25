Главная Новости Suv Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» появится в 2025 году
Новости

Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» появится в 2025 году

Улучшения не заставят себя ждать: Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», выход которого запланирован на следующий год.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.10.2024, 14:11·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Улучшения не заставят себя ждать: Ульяновский автомобильный завод готовит к выпуску обновленный внедорожник УАЗ «Патриот», выход которого запланирован на следующий год. По информации, полученной из источника на предприятии, известно, что автомобиль будет оснащен новыми силовыми агрегатами и модернизированным интерьером. Ожидается, что премьера модели состоится в четвертом квартале 2025 года, сообщают «Известия».

В рамках обновления будут внесены изменения как во внешний вид, так и в интерьер. Одним из ключевых нововведений станет установка светодиодной оптики на внедорожнике. По представленным изображениям, фары головного света и фонари будут значительно улучшены по сравнению с текущей версией, используемой на автомобиле, заявили на заводе.

Источник

Внедорожники (57)Suv (73)УАЗ (55)Российский автопром (12)Уаз patriot (3)Отечественные марки (12)2025 (12)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация