Toyota Land Cruiser 250: как ребята из Wesccott Designs внедрили уникальные изменения

Для осуществления амбициозного проекта был выбран Land Cruiser First Edition 2024 с классическими круглыми фарами. Автомобиль получил новое оформление: кузов покрыли сверкающим глянцевым слоем краски, а затем нанесли сатинированное покрытие. Кроме того, внедорожник был укомплектован комплектом 17-дюймовых колес Innovate Racing G700 с золотыми элементами, а также 37-дюймовыми покрышками Toyo Open Country NTR Desert Race.

Автомобиль был оборудован новой многорычажной подвеской с амортизаторами Fox. Все верхние и нижние рычаги были изготовлены из обработанного алюминия и анодированного золота. Для защиты днища внедорожника установлены специальные пластины.

Освещение автомобиля тоже претерпело изменения. Wesccott Designs установили на крыше семь 6-дюймовых светодиодных фонарей и ещё пять спереди, что позволяет Land Cruiser освещать территорию вокруг практически на весьма внушительную дистанцию.

Фото: Carsweek.ru

Также были добавлены топливные баки по бокам автомобиля, что позволит редко останавливаться на заправках. В салоне внедорожника установлены новые спортивные кресла Sparco Evo S QRT с пятиточечными ремнями безопасности. Им была придана утонченность с кожаной обивкой и золотыми швами.

Столь экстремальной модификации Land Cruiser 250 не предвидится на рынке. Этот уникальный образец является исключительно демонстрационным, дабы продемонстрировать все технические возможности специалистов из Westcott Designs.

Фото: Carsweek.ru

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