Haval H9 выиграл рейтинг-тест журнала "Авторевю"

Редакция автомобильного журнала "Авторевю" определила победителя пятого рейтинг-теста, где выявляется лучшая модель автомобиля года по мнению издания. В этом году титул достался внедорожнику Haval H9 второго поколения, дебютировавшему на российском рынке летом прошлого года.

Эксперты журнала отметили, что автомобиль представил оптимальное сочетание пользовательских характеристик. Особенно жюри оценило просторный и комфортабельный салон, высокую проходимость и наличие двух типов двигателей (бензиновый и дизельный).

Участвовали в рейтинг-тесте все новые легковые автомобили, поступившие в продажу в России с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года. Для участия допускались только полноценные новинки, исключая модификации, рестайлинги, автомобили "параллельного импорта" или с измененным логотипом.

Первый этап тестирования включал 44 модели, из которых жюри выбрало основных финалистов после заочного голосования коллегии экспертов и журналистов "Авторевю".

На втором этапе прошли лишь 10 автомобилей, которые подверглись комплексному тестированию на Дмитровском полигоне. Испытания включали экстренные маневры, измерение динамики, проверку фар и другие параметры. После этого машины отправились в дорожное путешествие по России.

Жюри выставило баллы каждой модели по различным критериям, учитывая соотношение цены и потребительских характеристик. Таким образом, определился лучший автомобиль 2024 года по версии журнала "Авторевю".

Важно отметить, что журнал проводит данный рейтинг-тест с 2020 года. Предыдущими победителями были Skoda Karoq (2020), Skoda Octavia (2021), Nissan Pathfinder (2022) и Geely Monjaro (2023).