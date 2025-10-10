Главная Новости Названы цены на новый Haval H9 2025 года для российского рынка
Названы цены на новый Haval H9 2025 года для российского рынка

Haval H9 2025 доступен в России по прежним ценам, бензиновые и дизельные версии от 4,4 млн рублей, подробности комплектаций и технических характеристик.
10.10.2025, 15:21·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Марка Haval объявила официальные цены на внедорожник H9 2025 модельного года для российского рынка. Стоимость новых автомобилей осталась на уровне прошлогодних: бензиновый Haval H9 в комплектации Elite обойдется покупателям в 4 399 000 рублей, а топовая версия Premium оценена в 4 899 000 рублей. Дизельные варианты внедорожника предлагаются по цене 4 499 000 и 4 999 000 рублей соответственно.

В дилерских центрах по-прежнему доступны автомобили 2024 года выпуска. На них действует специальное предложение: выгода при покупке бензинового Haval H9 составляет 200 тысяч рублей, а дизельных версий — 100 тысяч рублей. Таким образом, прошлогодние модели обходятся дешевле новых на 2–4,7%.

Внедорожник Haval H9 оснащается двумя вариантами силовых агрегатов: бензиновым турбомотором объемом 2 литра мощностью 218 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 184 лошадиные силы в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом». В некоторых комплектациях предусмотрен полный привод с блокировками дифференциалов и понижающей передачей.

Модель построена на рамной платформе и оснащена семиместным салоном. По своим габаритам Haval H9 близок к Land Cruiser 300: длина составляет 4 950 мм, ширина — 1 976 мм, высота достигает 1 930 мм, а колесная база насчитывает 2 850 мм.


Фото: Carsweek.ru


Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на российском рынке появилась новая версия Haval Jolion, работающая на метане. В настоящее время автомобиль находится на стадии доводки и серийно пока не производится.

Фото: Drom

Источник

