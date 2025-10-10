Названы цены на новый Haval H9 2025 года для российского рынка

Марка Haval объявила официальные цены на внедорожник H9 2025 модельного года для российского рынка. Стоимость новых автомобилей осталась на уровне прошлогодних: бензиновый Haval H9 в комплектации Elite обойдется покупателям в 4 399 000 рублей, а топовая версия Premium оценена в 4 899 000 рублей. Дизельные варианты внедорожника предлагаются по цене 4 499 000 и 4 999 000 рублей соответственно.

В дилерских центрах по-прежнему доступны автомобили 2024 года выпуска. На них действует специальное предложение: выгода при покупке бензинового Haval H9 составляет 200 тысяч рублей, а дизельных версий — 100 тысяч рублей. Таким образом, прошлогодние модели обходятся дешевле новых на 2–4,7%.

Внедорожник Haval H9 оснащается двумя вариантами силовых агрегатов: бензиновым турбомотором объемом 2 литра мощностью 218 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также 2,4-литровым дизельным двигателем мощностью 184 лошадиные силы в сочетании с 9-ступенчатым «автоматом». В некоторых комплектациях предусмотрен полный привод с блокировками дифференциалов и понижающей передачей.

Модель построена на рамной платформе и оснащена семиместным салоном. По своим габаритам Haval H9 близок к Land Cruiser 300: длина составляет 4 950 мм, ширина — 1 976 мм, высота достигает 1 930 мм, а колесная база насчитывает 2 850 мм.



Фото: Carsweek.ru



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на российском рынке появилась новая версия Haval Jolion, работающая на метане. В настоящее время автомобиль находится на стадии доводки и серийно пока не производится.

Фото: Drom