Hyundai Creta, ранее считавшаяся самым продаваемым кроссовером в России, сначала обзавелась «преемницей» под маркой Solaris, а теперь стала доступна россиянам в обновленном исполнении с иным дизайном. Речь идет о втором рестайлинге модели второго поколения, представленном в 2024 году.

Официально на российском рынке такая «Крета» никогда не продавалась. Внешность кроссовера выдержана в стилистике «старших» моделей Hyundai. В частности, автомобиль получил крупноячеистую решётку радиатора и двухуровневую оптику, верхнюю часть которой дополняет тонкая светодиодная полоса. Также были переработаны бамперы и пятая дверь, а задние фонари стали горизонтальными и визуально соединились друг с другом.

Фото: Автоновости Дня

Как выяснили «Автоновости дня», изучив объявления на классифайдах, в наличии в России эти кроссоверы пока отсутствуют. Их предлагают только под заказ. Так, во Владивостоке минимальная стоимость поставки самой «свежей» Hyundai Creta составляет 2 670 000 рублей, в Кемерово — 2 790 000 рублей, в Барнауле — 3 100 000 рублей, а в Находке — 3 155 000 рублей.

Согласно объявлениям, заказать кроссовер также можно за 3 120 000 рублей в Екатеринбурге, за 3 270 000 рублей — в Казани, за 3 280 000 рублей — в Новосибирске и за 3 300 000 рублей — в Красноярске.

Фото: Автоновости Дня

При этом следует учитывать, что стоимость автомобилей, поставляемых под заказ, носит ориентировочный характер. Итоговая цена зависит от курса валют на день заключения сделки, логистических расходов при доставке в конкретный город, комиссии продавца, затрат на оформление ЭПТС и других издержек, которые оплачивает покупатель.

Для всех предлагаемых к заказу Hyundai Creta предусмотрен один и тот же двигатель. Под капотом второго по счету рестайлинга установлен 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» семейства Smartstream мощностью 115 л. с. Он работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

В оснащение импортных «Крет» последней итерации, как правило, входят цифровая приборная панель и расположенный с ней в одном блоке сенсорный экран мультимедийной системы. Кроме того, кроссоверы получают кондиционер, беспроводную зарядку для смартфона, климат- и круиз-контроль, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, парктроники с камерой заднего вида, электропривод складывания зеркал и 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски.

Ранее в России начались продажи семейного кроссовера Hyundai Mufasa. Модель разработана для китайского рынка, а в нашей стране её предлагают как из наличия, так и под заказ.